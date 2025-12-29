Balanç del líder del PP
Feijóo reafirma el seu compromís de no governar amb Vox i descriu 2025 com «el pitjor any del pitjor Govern»
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, va definir l’any 2025 com el pitjor per al Govern, denunciant la situació econòmica i la falta de fiabilitat de l’executiu en l’àmbit internacional
Mariano Alonso Freire
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer aquest dilluns el seu balanç de l’any 2025, que no va dubtar a definir com «el pitjor any del pitjor govern en la història democràtica d’Espanya». El líder de l’oposició, recolzat per la cúpula del Partit Popular, que ocupava la primera fila a la segona planta de la seu de Génova, inclòs el secretari general Miguel Tellado, va reiterar el seu compromís de governar, si fos necessari, sense formar coalició amb Vox, tal com ja havia declarat al juliol durant el congrés del seu partit. Això sí, amb l’ajuda de l’extrema dreta, els resultats de la qual a Extremadura i les seves perspectives demoscòpiques va posar en valor, per garantir «la governabilitat». El compromís afecta el Govern central però no les autonomies. De fet, la presidenta en funcions de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, ja va obrir la porta la setmana passada a tornar a formar una coalició amb els de Santiago Abascal, com ella mateix va fer el 2023.
El PP ha avançat en una nota de premsa alguns dels temes que Feijóo abordarà en el seu balanç del 2025 des de la seu nacional del PP, un any en què, segons els populars, «ha caigut el fiscal general de l’Estat (Álvaro García Ortiz) i en què hauria d’haver caigut el president del Govern».
Feijóo repassarà els casos judicials que afecten el PSOE i les denúncies d’assetjament sexual contra líders socialistes al llarg d’un any en què, afegeix el PP, «encara no tenim pressupostos i amb un Executiu sense majoria parlamentària» i «el deteriorament de la imatge pública del president del Govern no té precedents».
El líder del PP denunciarà també la situació econòmica del país, amb preus i impostos «a l’alça», però amb salaris «estancats» i un mercat de vivenda «inabastable» per als joves, així com la «falta de fiabilitat» del Govern en l’àmbit internacional.
D’altra banda, traurà pit de la «potència electoral» del PP, que aspira a fer «hat-trick» en les eleccions autonòmiques d’Aragó, Castella i Lleó i Andalusia previstes a l’inici del 2026, davant una esquerra que els populars asseguren que està «en declivi» i un PSOE que «cada vegada té menys vots i més tensió interna».
A l’espera que Pedro Sánchez «assumeixi la seva pròpia realitat i posi data a la seva caiguda», assenyala el PP, ells continuaran explicant als ciutadans les seves propostes amb la intenció d’aplicar-les quan posin «un peu a la Moncloa».
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès