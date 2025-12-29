Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos morts i un ferit greu després d’un allau prop del balneari de Panticosa

El Grup de Rescat treballa en les tasques de rescat al pic Tablato, a uns 2.700 metres d’altitud

Imatge d’arxiu d’un rescat al coll d’Aísa aquest passat cap de setmana, també a Osca / GUÀRDIA CIVIL

A. T. B.

Saragossa

Un allau a l’entorn del balneari de Panticosa, al pic Tablato, ha deixat almenys dos morts i un ferit greu a uns 2.700 metres d’altitud. A la zona hi treballen efectius del Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) després que el 112 hagi rebut l’avís cap a les 13.00 hores. Pel que sembla, dues persones més han resultat il·leses i han pogut alliberar-se de l’allau que s’ha produït aquest migdia de dilluns 29 de desembre.

Des de la Guàrdia Civil han informat que s’ha activat el GREIM de la província d’Osca, tot i que han precisat que desconeixen l’abast del que ha passat. Tanmateix, des del Govern d’Aragó han confirmat que hi ha quatre persones atrapades a gairebé 3.000 metres d’altura, a l’entorn del balneari de Panticosa. Fins al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat un helicòpter del 112.

“Commocionat per les notícies que arriben del tràgic accident de muntanya a Panticosa. Cancel·lo la meva agenda per acudir a la localitat pirinenca”, ha escrit el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón (PP).

La secretària general del PSOE Aragó, Pilar Alegría, s’ha mostrat “molt pendent” de “l’allau ocorregut i de la situació de les persones afectades”. Alegría ha comunicat, a través de les seves xarxes socials, que està en contacte amb el delegat del Govern a Aragó, Fernando Beltrán.

