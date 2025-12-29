Netanyahu va a Florida amb la segona fase per a Gaza encallada
Els desacords sobre la reconstrucció i el desarmament de Hamàs retarden l’inici de l’etapa que hauria de donar pas al desplegament internacional
Andrea López-Tomàs
Sobre les ruïnes de Gaza, la tragèdia pren diverses formes. Els bombardejos a gran escala que van arrasar l’enclavament i més de 70.000 vides palestines han desaparegut per donar pas a la brutalitat del fred hivern. La realitat de l’alto el foc comporta noves maneres de morir més lentes, tot i que igual de terribles.
En els últims dies, tendes de campanya improvisades s’han vist inundades, nadons i nens han mort per les baixes temperatures, i edificis castigats per les bombes israelianes s’han esfondrat sobre la gent que hi havia a dins. En una agonia incessant, la població de Gaza espera desesperada que el que pregonen els líders mundials en rodes de premsa es materialitzi per fi i que la segona fase de la treva entri en vigor com més aviat millor. Però, dos mesos i mig després de l’inici de l’alto el foc, sembla que no arribi mai.
De moment, totes les esperances estan posades en Mar-a-Lago, la luxosa propietat del president dels EUA a Florida. Aquí s’hi reuniran avui Donald Trump i el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, en un viatge que es preveu que durarà una setmana.
"Aquesta visita es produeix en un context de tensions entre Netanyahu i Trump sobre el que està fent Israel a Síria i a Gaza", constata Ghaith al-Omari, investigador de The Washington Institute for Near East Policy. Mentrestant, a Gaza, la situació és desesperant, amb atacs gairebé diaris de l’Exèrcit israelià i una catàstrofe ambiental sobre persones que ho han perdut tot.
"Ni Hamàs ni el Govern d’Israel volen la segona fase, perquè aquesta segona etapa imposa exigències molt estrictes a les dues parts, algunes de molt difícils políticament", afirma Al-Omari. D’acord amb el pla de Trump, al final de la primera fase, Israel hauria de retirar encara més les seves tropes de Gaza mentre s’estableix una autoritat de transició i es desplega una força internacional d’estabilització (FIE). Al seu torn, Hamàs hauria de desarmar-se i començaria la tan anhelada reconstrucció de l’enclavament reduït a runa. "El segon problema és pràctic, perquè el que es demana en la segona fase, fins i tot amb la voluntat de les dues parts, no és senzill, com el desarmament o la reconstrucció", diu aquest diari.
"Sense comandament"
Tant Trump com Netanyahu han declarat que l’inici de la segona fase serà "ben aviat", sense donar més detalls. "Un altre dels problemes que n’estanquen l’inici és el fet que la comunitat internacional i la regió volen participar-hi, però també volen claredat a l’hora de fer-ho, i cada possible participant té interessos diferents", assenyala Al-Omari.
L’eufòria viscuda a Sharm al-Sheikh a mitjans d’octubre sembla que s’ha esvaït. "Avui no hi ha ningú que estigui a càrrec de la segona fase, ni als EUA, ni a escala internacional, ja que no s’ha creat la Junta de Pau ni l’òrgan executiu; és un problema burocràtic però és molt important perquè, sense ningú al comandament, les coses es difuminen", afegeix l’investigador. Mentre les converses s’estanquen i les negociacions es converteixen en un joc de declaracions i filtracions sense cap impacte real sobre el terreny, Gaza continua decaient.
