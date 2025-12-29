Corrupció
El PP defensa una auditoria que destapi irregularitats de Sánchez
El Periódico
El vicesecretari d’Economia i Desenvolupament Sostenible del PP, Alberto Nadal, va defensar que Alberto Núñez Feijóo vulgui fer una auditoria si arriba al palau de la Moncloa per aclarir "el nivell d’abast de les irregularitats" que estan coneixent amb el Govern de Pedro Sánchez. "És que cada dia ens despertem amb un registre. Jo soc funcionari de l’Administració General de l’Estat i veure la Guàrdia Civil i la Policia entrant en els ministeris és una situació que no havíem vist mai", va assegurar Nadal en una entrevista a Europa Press.
Al ser preguntat si creu que el PP pot trobar-se amb moltes irregularitats després que Feijóo anunciés aquesta auditoria per descobrir totes les "malifetes" de l’Executiu de Sánchez, Nadal va indicar que no és una cosa que digui Feijóo o el PP, sinó que "ho estan dient els tribunals" amb les diferents investigacions obertes.
"El nivell d’abast de les irregularitats que estem veient en tots els àmbits de l’Administració General de l’Estat i en tots els àmbits que ha tocat el Govern de Sánchez és increïble", va emfatitzar qui fos secretari d’Estat d’Energia i després secretari d’Estat de Pressupostos durant el mandat de Rajoy.
Nadal va recalcar que "la gravetat rau en el fet que tot va associat a les circumstàncies difícils que ha viscut el país" perquè són casos de presumpta corrupció que van arrencar en la pandèmia.
