Desafiament global
Trump i Zelenski apropen posicions sobre el pla de pau
Els presidents dels Estats Units i Ucraïna admeten avenços després de la tercera reunió en un any tot i que remarquen que encara s’han de tancar punts clau d’un acord que està llest "en un 90%"
María Mondéjar
És la tercera vegada en un any que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, es reuneix amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, als Estats Units. Aquesta vegada ha sigut a Mar-a-Lago, la residència personal del president nord-americà a Florida. Després de dos mesos crítics de negociacions per aconseguir una treva a Ucraïna, Trump i Zelenski van arribar a un acord sobre "el 90%" dels aspectes del pla de pau de 20 punts, proposat inicialment per la delegació nord-americana i que ha anat tenint modificacions a mesura que han avançat les converses. Tot i així, els líders dels dos països van afirmar que queden esculls per superar, entre els quals la gestió de la regió del Donbàs i el control de la central nuclear de Zaporíjia.
Les dues reunions anteriors van tenir resultats dispars. En la primera, Trump va acusar Zelenski de ser desagraït i de jugar amb l’inici de la tercera guerra mundial. La segona trobada va ser cordial i va acabar amb un contracte de subministrament d’armes valorat en 90.000 milions de dòlars. En aquesta ocasió, els dos líders es van reunir amb expectatives elevades, quan s’està a punt de complir el quart any de guerra, tot i que a l’acabar la trobada el missatge va ser clar clar: encara queda un llarg recorregut per davant. "El pla de pau de 20 punts està acordat en un 90%; les garanties de seguretat entre els EUA i Ucraïna estan acordades al 100%; les garanties de seguretat entre els EUA, Europa i Ucraïna estan gairebé acordades; la dimensió militar està acordada al 100%; el pla de prosperitat s’està ultimant", va afirmar Zelenski. Malgrat els avenços, Trump va remarcar que les negociacions continuen sent altament complexes i va evitar fixar un calendari concret per a la resolució. Així mateix, va apuntar que queden "un o dos assumptes molt espinosos" per resoldre.
La gestió de la regió del Donbàs i el control de la gran central nuclear de Zaporíjia són els principals esculls en les negociacions, segons van assenyalar els dos líders. D’una banda, Moscou exigeix la retirada total de les tropes ucraïneses del 25% de Donetsk que encara controla Kíiv, mentre que els EUA proposen crear una zona desmilitaritzada, a la qual Ucraïna accediria si Rússia fa el mateix en el Donbàs. D’altra banda, Zelenski vol que Zaporíjia passi a ser controlada per Energoatom, l’empresa estatal ucraïnesa, i els EUA, sense interferència russa.
Una gran gesta
En aquest context, arribar a una proposta final del ja cèlebre i criticat pla de pau de 20 punts, una revisió de la proposta original de 28, representa una gran gesta. Així les coses, les previsions de l’acord, elaborat per Kíiv i Washington, inclouen garanties de seguretat per evitar una futura invasió russa d’Ucraïna, així com la incorporació de Kíiv a la Unió Europea, un acord de seguretat bilateral amb els Estats Units i mecanismes per preservar la pau i prevenir noves agressions. Després de la reunió i amb l’objectiu de continuar llimant asprors, Trump i Zelenski es van emplaçar a gener per continuar treballant amb les delegacions negociadores de totes les parts, inclosos els líders europeus, amb qui van mantenir una videotrucada després de la trobada.
Tan sols una hora abans de reunir-se amb Zelenski, seguint el patró de l’última reunió, Trump va afirmar que havia parlat amb el president de Rússia, Vladímir Putin. La trucada entre Trump i Putin va durar més d’una hora i va tenir un "to amistós", segons va informar l’assessor de política exterior del Kremlin, Iuri Uixakov.
