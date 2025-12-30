Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita
Tots quatre feien turisme junts
ACN
Dos catalans han mort i dos més han resultat ferits, un d'ells de consideració, en un accident de trànsit a l'Aràbia Saudita, ha avançat '20minutos'. Les víctimes mortals són un home i una dona, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern espanyol. Tots quatre feien un viatge de turisme plegats i han patit l'accident a uns 1.000 kilòmetres de la capital del país, Riad. El grup estava format per dues parelles. Els dos ferits són també un home de 67 anys, en estat greu, i una dona de 53, que estaria lleu.
Les autoritats saudites han confirmat al govern espanyol la mort en accident de trànsit d'un home i una dona, així com l'hospitalització de les altres dues víctimes. L'ambaixada d'Espanya a Riad està oferint atenció consultar als afectats i als seus familiars, i en contacte amb les autoritats locals.
