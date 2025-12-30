Balanç dels conservadors
Feijóo promet no governar amb Vox però s’obre a coalicions autonòmiques
El líder de l’oposició aclareix que, si és necessari, buscarà «acords per a la governabilitat d’Espanya» amb el partit d’Abascal
Qualifica el 2025 com "el pitjor any del pitjor Govern"
«El sanchisme no es va corrompre amb el poder, va arribar corromput i per apropiar-se de l’Estat»
Mariano Alonso Freire
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va fer ahir el seu balanç del 2025, que no va dubtar a qualificar com "el pitjor any del pitjor govern en la història democràtica d’Espanya". El líder de l’oposició, recolzat a la seu de Génova per la cúpula popular, va reiterar el seu compromís de governar, arribat el cas, sense una coalició amb Vox, com ja va dir al juliol en el congrés del seu partit. Això sí, amb l’ajuda de l’extrema dreta, de la qual va posar en valor els resultats a Extremadura i les seves perspectives demoscòpiques, per garantir "la governabilitat".
El compromís afecta el Govern central però no les autonomies. De fet, la presidenta en funcions de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, ja va obrir la porta la setmana passada a tornar a formar una coalició amb els de Santiago Abascal, com ja va fer el 2023. En el torn de preguntes, Feijóo va reiterar que en el congrés del juliol es van fixar les "línies mestres", i va aclarir que "continuen sent les mateixes". Avançat un escenari futur, però focalitzat en el Govern central, va afirmar: "Ens presentarem a les eleccions generals per guanyar-les; una vegada que les guanyem intentarem governar en solitari, és el nostre objectiu, continua sent el nostre objectiu". Tot i que va apuntar que és evident, que si no hi ha majories, hauran d’"aconseguir acords per a la governabilitat d’Espanya". Si bé va matisar que el seu "cordó sanitari serà Bildu, no serà Vox ni els votants de Vox".
Per Feijóo, "Espanya ja ha trencat amb Pedro Sánchez", i el deure del seu partit és "construir l’Espanya de l’endemà". I en aquest escenari eventual el nostre país, segons va dir, "necessita neteja. Neteja política, institucional i moral. No és revenja, és responsabilitat", va sentenciar. Per això, va tornar a prometre una "auditoria", perquè "fa falta saber què es va fer, com i amb quines conseqüències".
Feijóo va concretar el "fracàs" de l’Executiu en un decàleg. Així, va parlar d’un "fracàs parlamentari", per la pèrdua de Junts com a soci; en habitatge, on va acusar el Govern d’oferir "un telèfon i una campanya per riure’s dels joves"; de la gran apagada del 28 d’abril, que va tornar a vincular a una erràtica política energètica, inclòs el tancament de les nuclears; de la immigració, on va reiterar que la política de Sánchez en la matèria és "la més cruel", perquè no existeix; o de política internacional, on va assegurar que el líder del PSOE "s’ha convertit en un problema", entre altres coses pels seus "foscos vincles amb Maduro".
A més, va esmentar la gestió dels fons europeus, les polítiques de joventut, les de protecció de les famílies i les dirigides a les dones. Feijóo va afirmar que la "principal hipocresia" del president del Govern és "el seu suposat compromís amb les dones" i va tornar a demanar-li explicacions per suposadament haver finançat les seves campanyes internes al PSOE amb diners de "la prostitució", en al·lusió a les saunes que regentava el seu sogre.
Debat parlamentari
Aquesta va ser, precisament, una de les grans campanades de la trajectòria del líder de l’oposició el 2025, quan al juliol va treure la qüestió en un debat parlamentari per a sorpresa de tothom. Feijóo va tancar el seu decàleg negatiu sobre el Govern amb la corrupció. "El sanchisme no es va corrompre amb el poder, va arribar corromput i per apropiar-se de l’Estat", va sentenciar al respecte.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès