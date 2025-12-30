Investigació
L’informe del PSOE sobre la seva comptabilitat troba despeses “cridaneres”, però descarta el finançament il·legal
El partit descarta indicis de fons no declarats, tot i que l’anàlisi sí assenyala alguns pagaments de la Secretaria d’Organització de José Luis Ábalos per als quals «no resulta evident l’explicació»
Tono Calleja Flórez
Un informe forense encarregat pel PSOE a dos catedràtics descarta l’existència de finançament il·legal en la formació perquè no hi ha indicis de fons no declarats o no traçats, mentre ha trobat algunes despeses «cridaneres» que la Secretaria d’Organització de José Luis Ábalos va carregar el partit.
Dins d’aquests càrrecs figuren un dinar per a nou comensals el dia de Nadal del 2019 a València o despeses «extraordinàries» en una marisqueria, La Chalana, despeses excessives que representen entre el 4 i el 25%, segons l’any, dels 126.858 euros passats pel departament d’Ábalos.
Així ho recull l’informe que el PSOE va anunciar al juliol per descartar irregularitats en els seus comptes en resposta a la investigació judicial contra els seus dos últims secretaris d’Organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
Aquesta anàlisi, a què ha tingut accés EFE, estudia els pagaments en efectiu efectuats pel PSOE entre 2017 i 2024, així com els fons de la caixa en metàl·lic del partit.
Ha sigut elaborat pel catedràtic de Dret Financer i Tributari Félix Alberto Vega Borruego –un dels noms que Podem va proposar per al Consell General del Poder Judicial el 2018– i el professor de Dret Financer i Tributari César Martínez Sánchez, tots dos de la Universitat Autònoma de Madrid.
S’han basat en els apunts de caixa del PSOE, les liquidacions de despeses i els comprovants de la Secretaria d’Organització, dades que aquest partit també ha enviat a l’Audiència Nacional, on el jutge Ismael Moreno analitza, en una peça secreta, els pagaments en efectiu realitzats pel PSOE davant la sospita que Ábalos o el seu exassessor Koldo García podrien haver utilitzat el partit per blanquejar diners d’origen il·lícit.
Entre el 2017 i el 2024 el PSOE va destinar a la caixa del partit 940.388 euros, dels quals 126.858 van ser fins al 2020 a la Secretaria d’Organització; mentre que a Ábalos es van destinar 19.637,97 euros, només fins al 2019; igual com passa amb Koldo García, que entre 2017 i 2019 va rebre 11.291,33 euros.
Cerdán va rebre en efectiu 7.433 euros entre 2023 i 2024 i en la seva etapa, la Secretaria només va passar tres liquidacions per valors de 237,83; 374,2; i 186,55 euros.
«Un sistema de caixa coherent, tancat i verificable»
L’informe considera que el sistema de caixa del PSOE en el període analitzat és «coherent, tancat i verificable» perquè «totes les entrades d’efectiu tenen un origen bancari o responen a ajustos d’avançaments i totes les sortides estan correctament documentades».
Els fons provenen gairebé en la seva totalitat del compte bancari que el partit té al BBVA i, fora d’això, el PSOE va ingressar en aquells anys 7.283 euros d’operacions «esporàdiques i plenament identificades» com la venda de marxandatge, de ferralla o el guany de 1.000 euros en un premi de loteria, uns «ingressos atípics» que suposen l’1% de l’efectiu.
En totes les sortides d’efectiu, s’identifica al perceptor i àrea orgànica corresponent. I tots els pagaments «presenten l’estructura típica d’un reemborsament de despeses, amb suport documental i vinculació a activitats ordinàries del partit».
A més, «no existeix cap moviment d’efectiu d’origen extern al circuit ordinari de tresoreria».
Rebuts «cridaners» de fins a 332 euros per un menú
En canvi, aquest informe sí que ha trobat alguns comprovants de despesa «cridaners» passats per la Secretaria d’Organització en el període en què Ábalos estava al capdavant.
Han analitzat en detall les liquidacions que superen els 2.000 euros i que engloben múltiples rebuts. Tot i que molts dels tiquets, que el PSOE conserva, es veuen ja amb dificultat, s’apunta que la majoria de despeses, tret d’algun proveïment i algun bitllet, es van fer en restaurants en l’«eix Madrid-València» i no solien superar els 60 euros de despesa per comensal.
Però hi ha excepcions, com tres factures un mateix dia per a les quals «no resulta evident l’explicació», dues més a La Chalana a les 23:58 d’un dia de gener del 2020, un menú per 332 euros en aquest mateix restaurant, o el rebut de cent euros per persona després de menjar cranc i ostres. Les despeses que superen el llindar dels 60 euros per comensal eren el 4% el 2018, però el 2020 van arribar al 25%.
Als catedràtics també els crida l’atenció un restaurant a la Massana (Andorra), una factura de Brussel·les i una altra de Bruges, totes dues a Bèlgica, al considerar-les localitzacions «cridaneres».
«En general no consta la forma específica» en què es va portar a terme el pagament i tampoc el destinatari en els comprovants, amb alguna excepció en què apareixen Ábalos, el seu assessor Koldo García o el que era el seu xòfer, mentre que en una ocasió el rebut està a nom de l’ex sogra d’Ábalos.
Les fulles de liquidació, que el PSOE conserva, solien anar a nom d’Ábalos i comptar amb el seu vistiplau i el del responsable de l’administració, mentre que el 2017 hi va haver comprovants firmats per Francisco Salazar, llavors secretari adjunt.
El PSOE descarta el finançament il·legal, però comprovarà si ha sigut estafat
Després de rebre aquest informe la setmana passada, el PSOE descarta finançament il·legal, però té pendent analitzar els comprovants de despeses i acarar els rebuts i transports amb l’agenda de la Secretaria d’Organització.
Toca ara analitzar si els investigats s’han aprofitat del PSOE passant despeses que no es corresponen amb la seva activitat política i veure així si hi ha algun tipus d’estafa de la qual hagin pogut ser víctimes, indiquen fonts socialistes.
