ELECCIONS
Joan Tardà aposta per un front d’esquerres per a les eleccions generals: «Intentaré convèncer la direcció d’ERC»
L’exdirigent d’ERC llança un missatge velat a Podem: «Considerar que PP i PSOE són idèntics és d’un reduccionisme intel·lectual i un infantilisme polític extraordinari»
Ana Cabanillas
Una candidatura de les esquerres catalanes per a les pròximes eleccions generals, com a primer pas per presentar-se juntes a les eleccions de Catalunya el 2028. És el plantejament que defensa sense embuts Joan Tardà, exdiputat i exlíder d’ERC al Congrés dels Diputats, que ha avançat que aquest any que comença obrirà el debat al si del seu partit per intentar unir en una mateixa papereta ERC, CUP, Comuns i Comunistes de Catalunya.
«S’han de construir fronts populars, nosaltres intentarem convèncer la direcció d’ERC i les bases d’ERC que l’any 2027 totes les forces que estiguin a l’esquerra del PSC –Comuns, CUP, Esquerra, Comunistes–, tots havíem d’anar en una mateixa candidatura, perquè a més es crea el preàmbul del que hem de fer el 2028 quan finalitzi la legislatura catalana, és a dir, repetir l’experiència», va defensar el dirigent republicà aquest dilluns a Hora 25, de Cadena SER. Tardà va defensar que «ha arribat un moment dels fronts populars», justificat per la «polarització política dels parlaments».
En aquest punt, Tardà va avançar que el 2026 «el que farem és introduir aquest debat dins del partit», mentre va reclamar «que aquest debat també es donés dins de la CUP i Comuns». El dirigent va assenyalar com una de les principals objeccions «la comoditat dels partits»: «Als partits els costa sortir de la zona de confort, és un tema de comoditat», va censurar, abans d’apuntar que «cal deixar les coses secundàries aparcades». «No té sentit que un ciutadà que vota la CUP a Catalunya, Comuns, ERC, o Comunistes, avui dia hagin d’optar per llistes diferents. No té cap sentit», va continuar.
Una altra de les dificultats per aconseguir aquest «front popular» és la guerra oberta a l’esquerra a nivell nacional. «Desgraciadament tinc la impressió que no serà possible perquè el nivell d’enfrontament que hi ha entre Sumar, IU i Podem m’avergonyeix. Tinc la impressió que no han entès res», va defensar Tardà. «No ho dic amb ànim de donar lliçons a ningú perquè Esquerra Republicana no som un exemple de partit pacífic, tenim una història d’escissions i un món convuls. No ho dic amb ànim d’exemplificar res, però tinc la impressió que, davant del repte que tenim davant, hi ha qüestions que diferencien aquests partits polítics que són una mica insignificants».
A més, va lamentar la ruptura de l’espai polític a l’Aragó, on Podem, IU-Sumar i CHA van en tres paperetes diferents per a les pròximes eleccions del 8 de febrer. «Seria bo que a l’Aragó també ho fessin. O en altres nacionalitats de l’Estat espanyol. Potser el temps els apressa tant que no estan en condicions de fer-ho. Però en el cas català, si treballem en la hipòtesi que Sánchez aguantarà, crec que hi ha temps per aconseguir aquesta unitat».
L’exdiputat d’ERC també va exhibir la seva sintonia amb Gabriel Rufián, portaveu d’ERC al Congrés. «Coincideixo totalment amb Gabriel Rufián», va començar. «Ell està molt preocupat i cal agrair-li el rol que està tenint al Congrés, fidel a una idea molt important que és reflectir una dialèctica respecte al PSOE que té dues cares: confrontació i col·laboració», va argumentar.
En aquest sentit, va criticar el «reduccionisme» d’algunes forces que equiparen PP i PSOE, en una referència implícita a Podem, que ha defensat obertament aquesta tesi i a qui no va arribar a esmentar. «Considerar que són idèntics el PP i el PSOE és d’un reduccionisme intel·lectual i un infantilisme polític extraordinari», va apuntar l’exdirigent. «Ens interessa que el PSOE guanyi les eleccions, o que almenys sigui possible revalidar, i potser seria més favorable que la correlació de forces fos més favorable a les esquerres, l’escenari que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez. I això no hauria de ser motiu de debat».
