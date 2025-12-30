La gestió de la dana
La jutge demana al líder del PP els missatges amb Mazón el 29-O
Feijóo presumeix de no haver esborrat les seves comunicacions amb l’expresident
Declararà per videoconferència el 9 de gener
L. Ballester / M. A. Freire
La jutge de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal d’Instància de Catarroja número 3, accedeix a la petició de la declaració testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per mitjans telemàtics i li exigeix els missatges que van intercanviar amb Carlos Mazón el 29 d’octubre del 2024. La magistrada va dictar ahir una acta notificada a les parts en la qual també reexpedeix els tres escrits remesos per Feijóo al "correu electrònic del jutjat el 24 de desembre del 2025". I que des del PP van filtrar a mitjans de Madrid en plena nit de Nadal.
L’Associació de víctimes mortals de la dana, que va sol·licitar la declaració de Feijóo, va presentar un escrit el 26 de desembre en què sol·licitava a la magistrada que reclamés a Feijóo, "amb caràcter previ a la seva declaració testifical, una còpia íntegra (missatges rebuts i missatges enviats) del xat de converses mantingudes amb el senyor Mazón". Es tracta d’una petició a la qual accedeix la magistrada, que incorpora a la causa l’acta notarial remesa per Feijóo amb els missatges de Mazón, però sense els comentaris del president del PP. Per aquest motiu, sol·licita a Feijóo que lliuri voluntàriament els seus missatges amb l’expresident de la Generalitat Valenciana.
Tot i que la magistrada de Catarroja no s’agafa els dits i recorda que les seves decisions s’emmarquen en "l’absoluta voluntarietat a l’aportació [dels missatges]". Respecte a la petició de Feijóo de declarar per videoconferència des del Congrés dels Diputats, la magistrada hi accedeix perquè així ho permet l’article 412 de la Llei d’enjudiciament criminal. Encara que recorda que, "respecte del principi d’igualtat, efectivament s’han produït desplaçaments des de llocs més llunyans, i més mal comunicats". I, fins i tot, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, que "ostenta idèntic privilegi" segons la llei, "va declarar al jutjat". Per aquest motiu, li recorda al líder del PP que "la possibilitat que té el testimoni de comparèixer davant aquest jutjat per declarar presencialment en la data assenyalada" és el 9 de gener.
Telèfon mòbil
Des de Madrid, ahir Feijóo va presumir de no haver esborrat els seus missatges; almenys, ho va revelar quan recentment va haver de substituir el seu telèfon mòbil (que sempre porta a la butxaca interior de la seva americana) per un altre terminal, per raons estrictament tècniques. "Jo li he donat tots els missatges. Jo no soc Sánchez", va asseverar sobre això.
En el mateix sentit, va afirmar que la seva "col·laboració amb la jutge és al cent per cent", i va especificar: "No callaré quan la jutge em faci qualsevol pregunta", amb referència a la citació que té per declarar com a testimoni en la causa el 9 de gener, que farà de manera telemàtica, ja que a més aquell cap de setmana hi ha una reunió a Galícia del partit a la qual té previst acudir; en concret, una interparlamentària que tindrà lloc a la Corunya, a gairebé mil quilòmetres de distància.
"Ni quan finalitzi l’audiència li posaré una denúncia, ni diré que és una jutge que produeix interlocutòries cometent prevaricació. I no parlaré de lawfare. Insisteixo: no soc Sánchez", va afegir.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès