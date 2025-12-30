Les morts de migrants a les costes espanyoles baixen de 10.000 a 3.000
La ruta entre Algèria i les Balears supera l’atlàntica en trànsit d’embarcacions
El Periódico
Un total de 3.090 persones van morir el 2025 quan intentaven arribar a les costes espanyoles, segons el balanç que el col·lectiu Caminando Fronteras va publicar ahir i que revela un augment significatiu de les tragèdies en la ruta algeriana cap a les Balears. Després d’un 2024 rècord en què Caminando Fronteras va comptabilitzar més de 10.000 morts al mar anant cap a Espanya, les xifres de l’any que tot just s’està acabant són un reflex de la davallada de les arribades que s’han produït en la ruta canària, la més mortífera.
Segons el balanç del Ministeri de l’Interior, el 15 de desembre, les arribades irregulars de persones migrants a Espanya van baixar un 40,4% respecte al 2024, amb una caiguda encara més acusada en el cas de les Illes Canàries, on va ser del 59,9%. L’informe Monitoreo derecho a la vida 2025 indica que, dels 3.090 morts, 192 eren dones i 437 de menors d’edat.
303 tragèdies
En total, es van detectar 303 tragèdies, de les quals 121 es van donar entre Algèria i les Balears, en especial cap a Eivissa i Formentera, la ruta que més trànsit d’embarcacions ha tingut enguany i que supera l’atlàntica. No obstant, el gran volum dels cayucos que transiten cap a les Canàries fa que aquesta ruta tingui el nombre més elevat de persones i, per tant, sigui la més letal, amb 1.906 víctimes per 1.037 de la mediterrània. En aquest cas, tot i el notable descens en la xifra d’arribades i de morts, Caminando Fronteras va advertir de l’obertura d’una nova ruta des de Guinea Conakry, més llunyana i perillosa, si pot ser, i en què viatgen dones i menors. A l’Estret també es va constatar un augment de les temptatives d’arribada nedant i de les tragèdies, amb 139 víctimes, el 24% nens i adolescents.
Segons Helena Maleno, coordinadora de la recerca, el descens de morts no és conseqüència d’un augment de la protecció del dret a la vida, sinó un decreixement estadístic perquè les barques que s’enfonsen en la ruta algeriana són més petites que els cayucos que viatgen cap a les Canàries.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès