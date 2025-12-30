Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Robles defensa l’autorització perquè Airbus compri material militar a Israel

Satèl·lits, caces i drons combinats en una il·lustració sobre el FCAS d'Airbus

El Periódico

Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assenyalar ahir que l’excepció que el Govern va aprovar dimarts a l’embargament del comerç de material de defensa amb Israel no té cap relació amb les polítiques militars del seu departament, sinó que es refereix a l’àmbit comercial, industrial i de les exportacions. En concret, l’acord permet que la companyia Airbus exporti determinats materials i continuar amb projectes industrials que necessiten tecnologia israeliana, "però amb una finalitat industrial, comercial i d’exportació, i no està pas relacionat amb l’àmbit de les armes", va remarcar a TVE.

Preservar els llocs de treball

El Consell de Ministres va autoritzar dimarts la transferència de determinat material de defensa i doble ús, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera del reial decret llei pel qual s’adopten mesures urgents contra el genocidi a Gaza i de suport a la població palestina. L’autorització es concedeix de manera excepcional per a projectes aeronàutics "amb gran potencial industrial i exportador", en concret les aeronaus A400M, A330MRTT i C295 i el dron SIRTAP, liderats per Airbus, "que es consideren indispensables per a la viabilitat econòmica de les línies de producció i preservar milers de llocs de treball d’alta qualificació a Espanya", segons la referència del Consell.

Robles va insistir a dir que Espanya no ha comprat mai armes a Israel, sinó tecnologia per a determinats programes, i va reiterar que el Ministeri de Defensa està immers en un pla de desconnexió de la tecnologia israeliana perquè sigui la indústria nacional la que es faci càrrec d’aquests projectes. L’acord, va incidir, fa referència a Airbus en relació amb les exportacions a altres països i a l’àmbit industrial i de creació de llocs de treball i "en cap cas a material armamentístic".

