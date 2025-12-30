Informe del PSOE
Aquests són les despeses «cridaneres» d’Ábalos a París, Andorra, Brussel·les i un pagament d’hotel a l’exsogra
L’informe pericial dels socialistes considera «extraordinari» el pagament de 332 euros per ‘un menú’ a la marisqueria ‘La Chalana’ de Madrid
El document considera «excessiva» una factura en un restaurant de Santander «per un import de 193,28 euros» atribuït a un comensal, tot i que sospita que van menjar-hi tres persones
Tono Calleja Flórez
L’informe elaborat per dos catedràtics de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) per al PSOE sobre els pagaments en metàl·lic dels exsecretaris d’Organització del PSOE José Luis Ábalos i Santos Cerdán i de l’exassessor Koldo García destaca l’existència de factures que qualifiquen de «cridaneres» pels seus imports elevats o «per la seva localització». Aquest últim és el cas d’una factura d’un hotel a París, segons especifica el document, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO.
En el treball pericial, que consta de 108 pàgines, es fa constar que entre les factures abonades en metàl·lic pel PSOE apareix la d’un restaurant a la Massana (Andorra), «la localització del qual resulta particularment extremada», una consideració que els professors universitaris estenen també a l’existència de factures a les ciutats belgues de Brussel·les i Bruges.
Així mateix, sorprèn els redactors de l’informe pericial la despesa realitzada per Ábalos i el seu equip el dia de Nadal de 2019 en un restaurant valencià, on es van pagar nou menús.
L’exsogra
El document encarregat pel PSOE assenyala l’existència d’«una factura que sembla ser d’hotel a nom de ‘María Inés Miñana García’, de la qual es desconeix la relació amb el PSOE (alguns mitjans de comunicació apunten que podria ser, sense que es pugui confirmar, la mare d’una parella sentimental del senyor Ábalos); i un bitllet d’avió a nom de ‘José Luis Ábalos’, secretari d’organització del PSOE en aquell moment».
Quant a les despeses «excessives», els catedràtics expliquen que en un restaurant madrileny situat al carrer de Ferraz (El Lagar), hi consten tres menús per import de 289,50 euros. «Aquesta factura és particularment alta (96,50 euros per comensal) i no concorda amb el que en altres ocasions s’ha cobrat en aquest mateix restaurant», apunten.
A Santander, consta una factura «per un import de 193,28 euros. Malgrat que figuri un únic comensal, els conceptes relacionats semblen apuntar que en realitat hi havia tres comensals («hi ha tres racions de pa i tres racions de besuc)», prossegueix l’informe que apunta una altra despesa exagerada a la marisqueria asturiana de Madrid La Chalana: «A la factura consta ‘un menú’ per un import de 332 euros. Aquesta despesa és extraordinària per presentar un cost individual molt alt, molt per sobre de les despeses mitjanes habituals. Així mateix, no es corresponen amb el cost per comensal d’altres factures del mateix restaurant», conclouen.
