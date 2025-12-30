Assentament
Suport a Albiol pel desallotjament de Badalona
Gisela Boada
Gairebé dues setmanes després del desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona, l’actuació liderada per l’Ajuntament, amb l’alcalde popular Xavier García Albiol al capdavant, continua generant polèmica. Ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a tancar files amb la gestió d’Albiol i va assegurar que el seu únic objectiu és "fer complir la llei al municipi". "Si hi ha persones que ocupen edificis públics o privats de forma il·legal, han de saber que a Espanya es respecta la llei", va afirmar durant el discurs de balanç del 2025, poc després que la portaveu del Govern i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, critiqués el "silenci eixordador" del líder de l’oposició sobre aquest tema durant els últims dies.
Feijóo, seguint la línia del mateix alcalde i del PP català últimament, va responsabilitzar de la situació la Generalitat i el Govern central, a qui atribueix l’obligació d’implementar les "polítiques socials d’habitatge", tot i que també va dir que recau, en part, en les administracions municipals. En tot cas, va defensar que Albiol liderés la desocupació i va assenyalar que es tractava d’un "incompliment sistemàtic de la llei".
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès