Assentament

Suport a Albiol pel desallotjament de Badalona

Alberto Núñez Feijóo, al mig de la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP, ahir a Madrid. | TAREK / EFE

Alberto Núñez Feijóo, al mig de la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP, ahir a Madrid. | TAREK / EFE

Gisela Boada

Barcelona / Madrid

Gairebé dues setmanes després del desallotjament de l’antic institut B9 de Badalona, l’actuació liderada per l’Ajuntament, amb l’alcalde popular Xavier García Albiol al capdavant, continua generant polèmica. Ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a tancar files amb la gestió d’Albiol i va assegurar que el seu únic objectiu és "fer complir la llei al municipi". "Si hi ha persones que ocupen edificis públics o privats de forma il·legal, han de saber que a Espanya es respecta la llei", va afirmar durant el discurs de balanç del 2025, poc després que la portaveu del Govern i ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, critiqués el "silenci eixordador" del líder de l’oposició sobre aquest tema durant els últims dies.

Feijóo, seguint la línia del mateix alcalde i del PP català últimament, va responsabilitzar de la situació la Generalitat i el Govern central, a qui atribueix l’obligació d’implementar les "polítiques socials d’habitatge", tot i que també va dir que recau, en part, en les administracions municipals. En tot cas, va defensar que Albiol liderés la desocupació i va assenyalar que es tractava d’un "incompliment sistemàtic de la llei".

