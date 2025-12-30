El conflicte del Pròxim Orient
Trump assegura que atacarà l’Iran si es rearma o reprèn el programa nuclear
El líder nord-americà afirma davant Netanyahu que Israel "ha complert el 100%" la seva part de l’acord a Gaza i apressa Hamàs a desarmar-se
Malgrat l’alto el foc, 414 palestins han mort a la Franja i l’ajuda continua sense entrar de manera massiva
Ricardo Mir de Francia
L’home que somia amb el Nobel de la Pau continua posant a l’espiell una llista creixent d’objectius. Després dels bombardejos llançats en els últims sis dies pel Pentàgon sobre Síria, Nigèria i Veneçuela, Donald Trump va afirmar ahir que tornarà a atacar l’Iran si el règim dels aiatol·làs reprèn el seu programa nuclear o es rearma. "Ara sento que l’Iran està intentant rearmar-se una altra vegada i, si és així, hem de tombar-los. Els clavarem una pallissa", va dir el magnat novaiorquès. El republicà es va reunir ahir amb Benjamin Netanyahu al seu palauet de Mar-a-Lago, un Netanyahu que va descriure com un "heroi", malgrat l’ordre d’arrest internacional que pesa sobre el primer ministre israelià per crims de guerra i crims contra la humanitat a Gaza.
Les amenaces sobre l’Iran arriben després que tant Netanyahu com els seus aliats als EUA hagin reprès l’alarmisme sobre les activitats militars de Teheran. Algunes informacions afirmen que l’Exèrcit iranià ha dut a terme en les últimes setmanes diversos assajos amb míssils balístics, un arsenal que va quedar severament danyat en l’atac que Tel-Aviv i Washington van llançar sobre la República Islàmica el mes de juny passat. Però Netanyahu, jutjat per suborn i frau al seu país, vol més. Afirma que aquests míssils no són només una amenaça per a Israel, sinó per a tota la regió i, d’acord amb NBC News, hauria portat fins a la reunió a Florida una llista amb potencials objectius per atacar de nou l’Iran.
Trump rarament li diu que no. A les portes de Mar-a-Lago va afirmar que l’ultranacionalista israelià ha fet "una feina fenomenal" aquests últims anys de guerra en diversos fronts, fins al punt que "Israel probablement ja no existiria" de no haver sigut pel seu lideratge. Per si no fos prou, el republicà va assegurar que l’indult de Netanyahu "està en camí". El mateix Trump l’hi va demanar al president israelià Isaac Herzog, una demanda que molts israelians van jutjar com una ingerència en els seus assumptes interns. Minuts després de les declaracions de Trump, Herzog va sortir al pas per assegurar que no ha tingut últimament cap conversa amb el nord-americà al respecte.
Pla encallat
La d’ahir va ser la sisena reunió entre els dos mandataris des que Trump va tornar a la Casa Blanca. Suposadament, el tema més urgent sobre la taula era la situació a Gaza, on el pla de Trump continua encallat per a desesperació dels més de dos milions de palestins que sobreviuen a l’enclavament destruït. D’acord amb diversos mitjans, l’equip de Trump està molt contrariat amb els seus socis israelians per les seves reiterades violacions de l’alto el foc –969 des de l’entrada en vigor a l’octubre, segons les autoritats de Gaza– i per la seva escassa disposició a permetre que es posi en marxa la segona fase del pla de Trump.
Però el líder nord-americà va obviar aquestes circumstàncies i es va referir al desarmament de Hamàs com el principal problema perquè el seu full de ruta avanci, endinsant-se de nou en la narrativa israeliana. "Vull que avanci el més ràpid possible, però Hamàs s’ha de desarmar", va dir Trump. "D’una altra manera, serà horrible per a ells", va dir després a tall d’amenaça.
Efectivament aquesta és una de les condicions perquè el pla progressi, però no és l’única. Israel no ha complert el seu compromís d’obrir les fronteres de Gaza perquè pugui entrar de manera massiva l’ajuda humanitària. De fet prohibeix que entrin cases prefabricades, tràilers o ciment, materials molt necessaris per als centenars de milers de persones que malviuen en barraques i tendes de campanya, fustigades per la pluja i el vent en els últims dies. Tampoc ha deixat de matar palestins malgrat la treva. Des de l’alto el foc, 414 han mort, molts d’ells nens. Malgrat això Trump va dir que "Israel ha complert al 100% la seva part del pacte".
La segona fase del pla per a Gaza contempla el desplegament d’una força d’estabilització internacional, així com la creació d’una "Junta de Pau" dirigida per Trump per decidir sobre la Franja i la seva reconstrucció. El Departament d’Estat assegura que més de 50 països estan disposats a aportar tropes, però de moment l’únic que ho ha confirmat és Indonèsia. Paral·lelament, s’espera que a principis de gener Trump anunciï els integrants d’aquesta junta, que no és altra cosa que un mecanisme neocolonial per excloure els palestins de les decisions importants sobre Gaza.
Durant la seva compareixença davant els mitjans, el republicà també va mostrar la seva desaprovació amb el presumpte atac llançat per Ucraïna contra una de les residències de Vladímir Putin. "No m’agrada, no és el moment adequat per a una cosa així", va dir Trump després d’explicar que va ser el mateix Putin que el va informar del presumpte atac en una trucada entre els dos.
