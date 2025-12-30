Tensió a Àsia
La Xina respon a la venda d’armes dels EUA a Taiwan
Trump impulsa una operació amb l’illa per valor de gairebé 10.000 milions d’euros
Pequín convoca les seves forces terrestres, aèries i navals, i assaja el tall de línies marítimes
Adrián Foncillas
La Xina ha disposat el seu teatre bèl·lic, altre cop, sobre Taiwan per exterioritzar el seu emprenyament per la imminent venda d’armes nord-americanes a l’illa. Les maniobres, més una rebequeria que un assaig d’invasió, s’allargaran durant dos dies davant les costes taiwaneses, convocaran les forces terrestres, aèries i navals de l’Exèrcit d’Alliberament de la Xina i comptaran amb foc real en la seva segona jornada. Taiwan torna al centre de l’escenari global, tot i el desgrat de Pequín, amb la compra d’armes a Washington i el compromís d’auxili militar del Japó.
Bombarders, caces, destructors, fragates i altres vaixells i avions de guerra es van passejar ahir pels voltants de l’illa. Les maniobres militars es desenvolupen a l’estret de Formosa, tot just un fil marí que separa l’illa del continent, i en cinc espais al nord, est, sud-est i sud-oest de Taiwan. Els exercicis, batejats amb pompa com a Missió Justícia 2025, són "una forta advertència" contra les "forces separatistes" taiwaneses i les "interferències externes" i "una legítima i necessària acció per protegir la sobirania i unitat nacional", va anunciar Shi Yi, coronel i portaveu de l’Exèrcit.
També inclouen assajos per al bloqueig de ports i altres àrees estratègiques i la dissuasió més enllà de Taiwan. El seu reconeixement és inèdit: consisteix a tallar les línies marítimes per impedir l’auxili dels EUA o el Japó. La Xina, en un escenari bèl·lic, en tindria prou amb bloquejar l’illa i esperar pacientment el seu col·lapse. La idea queda accentuada per un cartell publicitari de les maniobres, amb les paraules "Escut de Justícia: desmuntant il·lusions", que mostra vaixells i avions nord-americans sent interceptats.
Resposta de Taipei
Taipei té el seu exèrcit en alerta màxima i ha mostrat imatges de les seves forces aèries i marítimes prestes al combat. Els exercicis d’ahir, va afirmar el Ministeri de Defensa taiwanès, "confirmen la naturalesa d’agressor i del destructor més gran de pau del món" de la Xina. "El nostre país condemna amb força les autoritats xineses per ignorar les normes internacionals i utilitzar la intimidació militar per amenaçar els països veïns", va dir Karen Kuo, portaveu de l’oficina presidencial.
Aquests exercicis són els segons de l’any. Els reserva ara la Xina per a les ofenses més significatives i aquesta venda d’armes nord-americana ho és. Washington va anunciar la setmana passada una operació que voreja els 10.000 milions d’euros i que, després de la previsible llum verda del Congrés nord-americà, es convertirà en la més gran de la història. Certifica l’èxit del pla de Donald Trump: no s’ha compromès a enviar les seves tropes a l’illa en cas d’atac, en flagrant contrast amb el seu predecessor, Joe Biden, però a canvi l’ha animat a enriquir la seva indústria armamentista. El president taiwanès, Lai Ching-te, ha aprovat partides pressupostàries especials per satisfer l’estratègia. La Xina va contestar fa dies amb sancions variades a una vintena de companyies nord-americanes del sector de Defensa i als seus directius.
