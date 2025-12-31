2025, l’any del sisme en el PSOE que acorrala Sánchez
El cas Cerdán, amb presumptes manipulacions en obres públiques, i denúncies per assetjament s’uneixen a la debilitat del Govern per la inestabilitat de les aliances parlamentàries
L’Executiu firma la tardor legislativa més improductiva en 25 anys i acaba l’any sense pressupostos, un cop més
Júlia Regué
"Resistir és vèncer. Bé, o al contrari". L’escriptor i Català de l’Any, Javier Cercas, no té dubtes sobre quina és la notícia política del 2025: el sisme al PSOE. Ja no només pels casos de presumpta corrupció que sotgen Pedro Sánchez, sinó també per les denúncies per assetjament sexual a les files socialistes. "Els presidents del Govern sempre acaben malament", afirma, repassant mentalment l’hemeroteca, i el cuiner Joan Roca, que acudeix a la cita amb EL PERIÓDICO en representació de la seva mare, la Catalana de l’Any, Montserrat Fontané, assenteix amb un somriure.
La preocupació per la crisi en el Govern i el partit és compartida per tots dos. "I el que ve és pitjor, o molt pitjor", deixa caure Roca, en al·lusió a un possible auge de l’extrema dreta i a un Govern del PP i Vox. La diagnosi de Cercas és que la resistència de Sánchez també erosiona l’esquerra en general i provoca la "desintegració" d’aquest espai polític, una cosa que lamenta.
La resistència del president és un assumpte cada vegada més en qüestió, per això Sánchez garanteix en cada compareixença pública que la legislatura aguantarà fins al 2027 i, per tant, rebutja l’avenç electoral. Però aquest any polític que acaba ha estat marcat per continus sobresalts fins al punt que el PSOE ha vist com els seus dos últims secretaris d’Organització –Santos Cerdán i José Luis Ábalos– han trepitjat el centre penitenciari de Soto del Real (Madrid) per ordre d’un jutge.
L’informe de la UCO posant el focus en Cerdán i possibles manipulacions en contractes d’obra pública va provocar tal sisme en el PSOE que encara cueja malgrat que, segons diuen des del seu equip, Sánchez va tornar de l’estiu amb la "força" necessària per recuperar el pols polític i frenar l’auge de les formacions de dreta. Però el Govern no va aconseguir marcar l’agenda, malgrat alguns moments de certa llum com el reconeixement de Palestina com a Estat. I l’estratègia d’assetjament de la dreta, animada pel cicle electoral que s’acosta, ja s’ha cobrat un primer èxit a Extremadura. En un context en què també que se sumen els casos d’assetjament que, com si es tractés d’un MeToo, recorren totes les federacions socialistes.
Canvis de ministres
El president ha hagut de frenar una certa rebel·lió del seu soci en l’Executiu quan la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va exigir un canvi en profunditat del Gabinet. Sánchez va recordar a Díaz, a través de declaracions de ministres del seu entorn, que la prerrogativa de les crisis de Govern és un assumpte exclusiu del president. I per això ha mantingut la seva idea inicial de "canvis puntuals" de ministres segons requereixin les circumstàncies. Per això, l’any ha acabat amb la sortida de Pilar Alegría del Govern, per centrar-se en les seves tasques de candidata a la cita electoral autonòmica a l’Aragó del 8 de febrer vinent. El que ha provocat l’entrada de Milagros Tolón com a nova ministra d’educació, Formació Professional i Esports i de la designació com a portaveu de l’Executiu d’Elma Saiz, titular d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
En aquest repàs de l’any del Govern, també requereix menció la situació amb els socis parlamentaris. La debilitat en les Corts per aprovar mesures ha fet que l’Executiu de Sánchez firmi la tardor legislativa més improductiva en 25 anys per la inestabilitat dels seus socis i tanquen l’any amb 28 lleis aprovades, tres més que l’any passat. Però sense pressuposats un any més. Des de la Moncloa, fins i tot el president, insisteixen que aprovaran i portaran a les Corts un nou projecte de Pressupostos per al 2026 però, mentre això passa, l’1 de gener tornaran a prorrogar-se els comptes aprovats la legislatura passada.
50 anys de la mort de Franco
l Com si es tractés d’una escena d’Anatomia d’un instant de Javier Cercas, el Congrés va acollir diversos actes pels 50 anys de monarquia parlamentària. En un d’ells, els Reis van acudir a la Sala Constitucional de la Cambra baixa. Una commemoració on no va ser present el rei Joan Carles per decisió de Felip VI. Només va anar al dinar privat a La Zarzuela.
La dimissió de Mazón per la dana
l Un any després de la tragèdia que va segar la vida de 237 persones, Carlos Mazón va dimitir com a president de la Generalitat Valenciana. La pressió social, judicial i política va assetjar el dirigent popular els dies posteriors a la commemoració del primer aniversari de la dana. El PP va arribar a un nou acord amb Vox per a l’elecció de Juanfran Pérez Llorca com a president.
El judici a la família Pujol
l L’expresident Jordi Pujol i la seva família estan sent jutjats des del 24 de novembre a l’Audiència Nacional per haver amagat presumptament diners en comptes a Andorra. La Fiscalia Anticorrupció demana penes d’entre 8 i 29 anys de presó per a la família per enriquir-se gràcies a l’ascendent del patriarca, per a qui sol·licita 9 anys de presó. Els Pujol defensen que la fortuna procedeix de l’avi Florenci, però el tribunal haurà d’aclarir el seu origen i dilucidar la implicació de l’excomissari José Manuel Villarejo i la incidència de l’‘operació Catalunya’ en el cas.
El pacte pel finançament
l El president Salvador Illa va pactar amb ERC per a la seva investidura un nou sistema de finançament per a Catalunya. La Generalitat i el Govern negocien com fer efectiva aquesta reforma. Aquest 2025 s’ha fet un primer pas: la comissió bilateral del 14 de juliol va servir perquè l’acord entre partits es convertís en un pacte entre governs.
