La fiscalia demana la nul·litat de la condemna del Suprem a García Ortiz per vulnerar el seu dret a la defensa
L’escrit qüestiona que es «desdoblessin» durant el judici els fets dels quals va ser acusat l’exfiscal general de l’Estat deixant-lo sense capacitat de fer al·legacions
Carol Álvarez
La Fiscalia ha presentat un incident de nul·litat contra la resolució del Tribunal Suprem que va condemnar l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz a l’entendre que en la seva sentència l’alt tribunal va vulnerar el dret a la defensa de l’acusat i la seva presumpció d’innocència per «prescindir sense cap explicació de l’anàlisi del testimoni de molts testimonis de descàrrec» i per «doblar» els fets que el van acabar imputant.
Els magistrats del Tribunal Suprem van condemnar Álvaro García Ortiz a dos anys d’inhabilitació com a fiscal general de l’Estat i al pagament d’una multa de 7.200 euros i d’una indemnització de 10.000 euros, per revelar secrets d’Alberto González Amador –nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
En l’escrit presentat per la tinent fiscal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es destaca que «els indicis que la sentència té en consideració per donar per acreditada la filtració» del correu de García Ortiz a un periodista de la SER, clau en la condemna –una filtració que la Fiscalia considera «inexistent»– «no són més que una selecció incomprensible i incompleta dels fets acreditats».
Per a la Fiscalia del Suprem, les preteses «presses» de García Ortiz per obtenir els correus intercanviats per l’advocat de González Amador i el fiscal de delictes econòmics «van ser motivades per la necessitat de redactar una nota informativa per part de la fiscalia» per respondre ràpidament a les informacions que ja apareixien en mitjans d’informatius i que qüestionaven l’actuació de la mateixa institució «en un assumpte d’indubtable rellevància».
Fets «desdoblats»
Quant a la vulneració del principi acusatori, la Fiscalia afirma que la sentència de l’alt tribunal «sembla desdoblar» els fets que li imputen de manera que el castiga tant per la redacció i publicació de la nota informativa com per la suposada filtració del correu del 2 de febrer del 2024.
D’aquesta manera, la Fiscalia assenyala que tota la instrucció del cas, i per tant les proves practicades durant el judici, s’han centrat a demostrar si la difusió del correu de García Amador al fiscal de delictes econòmics havia estat realitzada per García Ortiz, però que «en cap moment» s’ha considerat com a fet «típic» l’elaboració i distribució de la nota informativa que contenia dades ja públiques quan es va difondre. Això «no ha sigut mai imputat i d’això no s’ha donat oportunitat d’al·legar ni contradir», assenyala l’escrit de la Fiscalia.
Revelació de dades
Finalment, la Fiscalia qüestiona el criteri del Suprem respecte al caràcter «reservat» de la informació i el deure de «reserva de l’autoritat» en relació amb la redacció i publicació de la nota informativa. Segons l’escrit, «sembla evident que quan la dada ha estat divulgada per cadenes radiofòniques d’àmplia audiència, per programes televisius i premsa escrita, aquesta dada deixa de ser ignorada o secreta, ja que passa a ser de domini públic».
Per a la Fiscalia del Suprem, «és clar que aquestes dades ja han deixat de ser secretes» i, per tant, no pot constituir un delicte de revelació de secrets el fet que un funcionari o una autoritat les comparteixi en públic.
I de nou, l’escrit insisteix que «en cap moment s’ha dirigit el procediment contra el condemnat per haver redactat una nota informativa que contingués dades de públic coneixement», cosa que suposa una vulneració del principi de legalitat, al seu entendre.
Indemnització a González Amador
L’escrit també reclama, junt amb la nul·litat de la sentència que va condemnar l’exfiscal general de l’Estat, que s’elimini la indemnització per danys morals acordada a favor de González Amador i que se li imposi el pagament de costes processals a l’acusació particular. Per la fiscalia, és «difícilment comprensible» que es fixi una indemnització de 10.000 euros a abonar per García Ortiz ja que no ha tingut intervenció en els comentaris i crítiques que es van derivar de la difusió de la nota informativa, i que en tot cas «s’entenen emparats per la llibertat d’informació i d’expressió».
