La Grossa de Cap d'Any 2025: aquests són els números premiats

Comprova si el teu dècim ha estat afortunat amb alguns dels premis del sorteig

Un cartell promocional de la Grossa de Cap d'Any en una botiga de Manresa

Un cartell promocional de la Grossa de Cap d'Any en una botiga de Manresa / Arxiu/ACN/Nia Escolà

Redacció

Manresa

La Grossa de Cap d'Any 2025 reparteix el 31 de desembre vuit grans premis que van dels 5.000 als 200.000 euros.

Aquests són els números premiats del sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2025:

Primer premi

  • 01379

Segon premi

Tercer premi

  • 73762

Quarts premis

Cinquens premis

  • 34006
  • 20005
  • 68675

El primer premi s'endú 200.000 euros per bitllet, el segon, 65.000; el tercer, 30.000; els quarts, 10.000; i els cinquens, 5.000 euros.

