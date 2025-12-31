Golf Pèrsic
El Iemen trenca amb els Emirats per recolzar els separatistes del sud
L’Aràbia Saudita ataca un carregament d’armes emiratià per als independentistes
Andrea López-Tomàs
Ruptura al Iemen, i sotrac al golf Pèrsic. El Consell de Lideratge Presidencial, recolzat per l’Aràbia Saudita, va anunciar ahir que trenca l’acord de defensa conjunt amb els Emirats Àrabs Units. És la primera vegada que l’aliança liderada per Riad acusa públicament Abu Dhabi de recolzar els secessionistes del sud del Iemen. Al seu torn, la coalició militar va atacar, en una "operació militar limitada", un carregament vinculat als Emirats al port de Mukalla, al sud del país, i va ordenar a totes les forces emiraianes i al seu personal retirar-se de territori iemenita en un termini de 24 hores. Segons la coalició, no hi va haver víctimes ni danys col·laterals.
El Govern del Iemen va declarar l’estat d’emergència durant 90 dies i els Emirats van anunciar hores després la seva sortida del Iemen per garantir la "seguretat i estabilitat de la regió".
