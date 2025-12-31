DESPESES EN EFECTIU D’ÁBALOS I KOLDO
L’informe del PSOE diu que gairebé 200.000 euros dels seus ingressos «no són reals» sinó devolucions de diners avançats que no es va gastar
El document encarregat pels socialistes traça una clara diferència amb la caixa B de Bárcenas i assegura que la seva comptabilitat no té aportacions «extracomptables»
Tono Calleja Flórez
L’informe pericial elaborat per un catedràtic i un professor titular de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) per encàrrec de la secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, sobre els pagaments en metàl·lic als exsecretaris d’Organització del partit José Luis Ábalos i Santos Cerdán i l’exassessor de Transports Koldo García destaca que en tots els exercicis entre 2017 i 2024 «apareixen càrrecs addicionals [...] que no constitueixen ingressos reals, sinó devolucions de liquidacions de despeses per part de persones que havien rebut una provisió de fons«que finalment no van gastar. El document, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICOconclou que «no existeix cap altra entrada de liquiditat amb rellevància» que no tingui «un rastre bancari complet».
En concret es refereixen a 47 entregues el 2017 que sumen 14.203,90 euros; 28 apunts el 2018 per 5.907,96 euros; 38 apunts addicionals el 2019 de 15.254,89 euros; el 2020 19 apunts més que sumen 5.218,54 euros; el 2021 són 8 apunts addicionals per 3.301,53 euros; i el 2022 un total de 13 apunts addicionals que suposen 1.285,72 euros. Els més rellevants són 43 apunts el 2023 que sumen 72.935,35 euros i 48 apunts el 2024 per 73.420,89 euros. Tot això suposa un total de 191.528,78 euros en els vuit exercicis analitzats.
Un cop justificades les despeses efectivament realitzades, continua el peritatge, el sobrant es reintegra a caixa, generant aquestes entrades «puntuals que no responen a increments de liquiditat ordinària, sinó al simple ajust de l’import anticipat», diuen els professors, i adverteixen que es tracta d’ajustos de tresoreria habituals: es rep una provisió de diners, es gasten en allò que cal i, un cop justificades les despeses, es retorna el que sobra. Aquestes devolucions no incrementen la liquiditat, sinó que simplement regularitzen avançaments prèviament concedits».
El document pericial posa de manifest que cada un dels anys caixa del PSOE «es nodreix exclusivament del saldo inicial de l’any anterior i de les reposicions efectuades des del BBVA, mentre que la resta d’apunts [...] són devolucions d’avanços sense contingut econòmic propi o ingressos atípics de molt escassa quantia. Tota sortida es troba degudament registrada, identificant la persona perceptora o l’òrgan d’imputació de la despesa, oferint plena traçabilitat dels fons».
No hi ha fons «extracomptables»
Per això, l’informe conclou que cada una d’aquestes disposicions d’efectiu «està íntegrament traçada: l’entrada prèvia de fons es produeix sempre des del compte bancari del partit, de manera que no hi ha cap moviment d’origen extracomptable o aliè al circuit oficial de tresoreria», amb la qual cosa el PSOE traça una clara diferència amb «la comptabilitat extracomptable» de la caixa b de l’extresorer del PP Luis Bárcenas.
A més, les recàrregues de l’efectiu en el partit es realitzen «quan la disponibilitat de caixa descendeix per sota del nivell necessari per atendre pagaments ordinaris. Per això no segueixen una periodicitat fixa, sinó que es concentren en aquells moments de l’exercici en què el ritme de despesa exigeix reforçar la liquiditat: gener, juliol i octubre. Aquesta pauta explica que les reposicions es produeixin de forma esglaonada i sempre per un import coherent amb el restabliment d’un nivell operatiu de fons a la caixa», prossegueix l’informe, que ressalta que només en una ocasió aquestes reposicions d’efectiu van superar els 30.000 euros.
Va ser el 2021, quan es van reposar des del compte bancari 40.500 euros, «cosa que s’explica perquè en aquest exercici només es van fer dues reposicions durant tot l’any i va ser necessari ajustar l’import per restablir un nivell operatiu adequat de fons a caixa».
No hi ha fons no declarats
El catedràtic i el professor titular de la Universitat Autònoma de Madrid afirmen que a cada exercici es reflecteix de manera «coherent» el saldo d’obertura de l’any següent, «sense cap discrepància».
«L’evolució dels romanents confirma que la caixa manté nivells de liquiditat consistents amb la seva funció operativa i que les entrades i sortides estan degudament registrades», prossegueix l’informe, que afirma que «la revisió del període 2017-2024 mostra un sistema de caixa coherent, tancat i verificable, en què totes les entrades d’efectiu tenen un origen bancari o responen a ajustos, i totes les sortides estan correctament documentades».
Conclouen que no han detectat cap «moviment que pugui considerar-se aliè al circuit ordinari de tresoreria, ni indici de fons no declarats o no traçats».
