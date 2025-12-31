El PSOE detecta despeses "xocants" però descarta el finançament il·legal
L’informe pericial revela pagaments del departament d’Ábalos a Andorra i Bèlgica i una factura d’hotel a nom de l’exsogra de l’exdirigent
L’estudi de dos docents universitaris descarta que els pagaments puguin tenir rellevància penal
Tono Calleja Flórez
Un informe forense que ha sigut encarregat per la secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, a un catedràtic i un professor titular de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) descarta l’existència de finançament il·legal en la formació perquè no hi ha indicis de fons no declarats o no traçats, mentre que ha trobat algunes despeses "xocants" que la Secretaria d’Organització de José Luis Ábalos va carregar al partit.
"La revisió conjunta de la comptabilitat i les liquidacions de despeses permet afirmar amb caràcter general que tots els pagaments analitzats presenten l’estructura típica d’un reemborsament de despeses, amb suport documental i vinculació a activitats ordinàries del partit", acaba l’informe, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, que descarta que els desemborsaments puguin tenir rellevància penal.
Malgrat això, en els càrrecs "xocants" hi figuren un àpat per a nou comensals el dia de Nadal de 2019 a València o despeses "extraordinàries" en una marisqueria asturiana a Madrid, La Chalana, "despeses sumptuàries o excessives" que representen entre el 4 i el 25%, segons l’any, dels 126.858 euros passats pel departament d’Ábalos.
Anunciat al juliol
Així ho recull l’informe que el PSOE va anunciar al juliol per descartar irregularitats en els seus comptes en resposta a la investigació judicial contra els seus dos últims secretaris d’Organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. Aquesta anàlisi, avançada per l’agència Efe, estudia els pagaments en efectiu fets pel PSOE entre el 2017 i 2024, així com els fons de la caixa en metàl·lic.
L’informe ha sigut elaborat pel catedràtic de Dret Financer i Tributari Félix Alberto Vega Borrego i el professor de Dret Financer i Tributari César Martínez Sánchez, tots dos membres de l’UAM.
Es basen en els apunts de caixa del PSOE, les liquidacions de despeses i els comprovants de la Secretaria d’Organització, dades que aquest partit també ha enviat a l’Audiència Nacional, en què el jutge Ismael Moreno analitza en una peça secreta els pagaments en efectiu del PSOE, davant la sospita que Ábalos o el seu exassessor Koldo García es valguessin del partit per blanquejar diners d’origen il·lícit.
Entre el 2017 i el 2024 el PSOE va destinar a la caixa del partit 940.388 euros, dels quals 126.858 van anar a la Secretaria d’Organització fins al 2020, mentre que a Ábalos es van destinar 19.637,97 euros, només fins al 2019, igual com passa amb Koldo García, que entre el 2017 i el 2019 va rebre 11.291,33 euros. Cerdán va rebre en efectiu 7.433 euros entre el 2023 i el 2024 i en la seva etapa la Secretaria només va passar tres liquidacions per 237,83, 374,2 i 186,55 euros.
L’esmentat informe considera que el sistema de caixa del PSOE és "coherent, tancat i verificable" perquè "totes les entrades d’efectiu tenen un origen bancari o responen a ajustos d’avançaments i totes les sortides estan documentades correctament".
Els fons provenen gairebé totalment del compte bancari del partit al BBVA. Fora d’això, el PSOE va ingressar aquells anys 7.283 euros d’operacions "esporàdiques i plenament identificades" com la venda de marxandatge, de ferralla o el guany de 1.000 euros en un premi de loteria, uns "ingressos atípics" que són l’1% de l’efectiu.
En totes les sortides d’efectiu s’identifica el perceptor i l’àrea orgànica corresponent. I tots els pagaments "presenten l’estructura típica d’un reemborsament de despeses, amb suport documental i vinculació a activitats ordinàries del partit". A més, "no hi ha cap moviment d’efectiu d’origen extern al circuit ordinari de tresoreria".
Malgrat que molts dels tiquets, que el PSOE conserva ja es veuen amb dificultat, s’apunta al fet que la majoria de les despeses, llevat d’algun proveïment o bitllet, es van fer en restaurants en l’"eix Madrid-València" i no solien superar 60 euros per comensal. Però hi ha excepcions, com tres factures un mateix dia per a les quals "no resulta evident l’explicació", dues més a La Chalana a les 23.58 d’un dia de gener del 2020, un menú per 332 euros en aquest mateix local o el rebut de cent euros per persona després de menjar cabra de mar i ostres. Les despeses que superen el llindar de 60 euros per comensal eren el 4% el 2018, però el 2020 van arribar al 25%.
Als professors també els crida l’atenció un restaurant a la Massana (Andorra), una factura de Brussel·les i una altra de Bruges, totes dues a Bèlgica, pel fet de considerar-les localitzacions "xocants". "En general no consta la manera específica" en què es va portar a terme el pagament ni el destinatari, amb alguna excepció en què apareixen Ábalos, Koldo García o el seu xòfer; una vegada "una factura" que sembla d’hotel és a nom de l’exsogra d’Ábalos.
Després de rebre aquest informe, el PSOE descarta finançament il·legal, però té pendent analitzar els comprovants de despeses i acarar els rebuts i transports amb l’agenda de la Secretaria.
