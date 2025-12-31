Salazar va ratificar el 2017 els pagaments reemborsats a l’exministre
Tono Calleja Flórez
L’informe pericial encarregat pel PSOE sobre els pagaments en metàl·lic als exsecretaris d’Organització del partit José Luis Ábalos i Santos Cerdán i a l’exassessor del Ministeri de Transports Koldo García revela que el 2017 el llavors secretari adjunt d’Organització dels socialistes Francisco José Salazar Rodríguez va ser l’encarregat de ratificar les despeses sotmeses a reemborsament d’aquests excàrrecs, segons especifica el document, que ha pogut consultar EL PERIÓDICO.
El peritatge, elaborat pel Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) Félix Alberto Vega Borrego i pel professor titular de Dret Financer i Tributari del mateix centre César Martínez Sánchez, adverteix que "cadascun dels comprovants de despesa estava signat, de manera manuscrita", pel fins fa uns mesos càrrec del PSOE, "i que l’any 2017 tenia, segons ens ha informat el PSOE, el càrrec de secretari adjunt d’Organització", especifiquen els docents.
Presumpte assetjament sexual
El nom de Salazar va saltar a la llum pública després de saber-se les denúncies que van presentar en contra seu diverses treballadores del PSOE per un presumpte assetjament sexual. Assessor de pes en el Gabinet de Presidència de Pedro Sánchez, estava cridat a ser de nou l’adjunt a la Secretaria d’Organització, però la publicació d’eldiario.es de denúncies d’"assetjament sexual i abús de poder" fetes per subordinades en va frustrar el nomenament.
En les liquidacions del 2017, "només consten despeses de representació, pel fet de tractar-se exclusivament de despeses de restauració (àpats és el concepte que apareix al full de liquidació)", prossegueixen els docents, que ressalten l’actuació del PSOE per custodiar, "malgrat la seva antiguitat, tant els fulls de liquidació com els comprovants de despesa, que s’han lliurat".
