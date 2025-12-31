Una investigació de
Sense informes de l’UCO sobre Díaz Ayuso i González Amador
Sis mesos després de la sol·licitud de diligències sobre presumpta corrupció en les activitats de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, no se’n té informació.
Ernesto Ekaizer
La llei espanyola del 28 d’abril del 2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament de terrorisme assenyala que, entre d’altres, els presidents de les comunitats autònomes han de ser considerats persones amb responsabilitat pública (PRP), una adaptació de la figura de persones exposades políticament (PEP), acceptada per Espanya quan va signar el protocol del GAFI (Grup d’Acció Financera Internacional sobre Blanqueig de Capitals) el 1989.
Els PEP o PRP han de ser considerats per la banca i entitats reguladores nacionals com a persones d’alt risc. El banc que identifica un client com a PEP, o com a familiar associat d’un PEP, ha d’aplicar un estricte escrutini, fins i tot en el cas que el PEP no sigui client directe del banc, sinó beneficiari dels actius en qüestió.
L’article 14 de la llei de blanqueig esmentada assenyala:
"1. Els subjectes obligats han d’aplicar les mesures reforçades de diligència deguda que preveu aquest article en les relacions de negoci o operacions de persones amb responsabilitat pública, 5. b) obtenir l’autorització de l’immediat nivell directiu, com a mínim, per establir o per mantenir relacions de negocis, c) adoptar mesures adequades per tal de determinar l’origen del patrimoni i dels fons, d) fer un seguiment reforçat i permanent de la relació de negocis".
Així mateix, s’estableix els que, a més dels alts càrrecs, són també PRP o PEP:
"6. Els subjectes obligats han d’aplicar les mesures establertes en l’apartat anterior als familiars i pròxims a les persones amb responsabilitat pública".
A partir de mitjan 2021, com a mínim, Alberto González Amador va passar a ser "la persona lligada de manera estable per relació anàloga d’afectivitat" [anàloga a la de cònjuge]. No obstant, la presidenta de la Comunitat de Madrid no va deixar constància d’aquesta relació.
En la seva declaració del 8 de juny del 2023, quan eren parella i ja convivien en un pis al barri madrileny de Chamberí, no figura cap referència al capítol d’observacions –dedicat a ampliar la informació requerida en altres apartats– a la seva condició de PEP i a la seva relació de parella amb González Amador.
En efecte, González Amador, a través de les empreses Maxwell Cremona i Masterman, ja mantenia negocis particulars amb persones i familiars del grup sanitari Quirón Prevención. En concret, Fernando Camino, president i director general de Quirón Prevención des del 2017, i amb la seva dona, María Gloria Carrasco.
Precisament, la intermediació de González Amador li havia permès guanyar 2 milions d’euros en un contracte de venda de mascaretes i guants, una operació en què també va tenir intervenció Camino, el maig i l’agost del 2020. I les declaracions tributàries dels exercicis 2020 i 2021 donarien lloc a una inspecció i a l’expedient de l’Agència Tributària, segons el qual l’empresa de González Amador (Maxwell Cremona) va defraudar presumptament Hisenda per 350.951 euros.
Una part d’aquests diners, és a dir, quota presumptament defraudada, va poder, alhora, ser invertida en la compra d’un àtic per González Amador al barri de Chamberí, situat a sobre del pis que ja tenia, adquirit amb un préstec hipotecari del BBVA, i en què ja vivia la parella.
Des que es va obrir la peça separada de corrupció en els negocis s’han conegut fets nous. N’és un la creació d’una empresa a Florida, als Estats Units, anomenada Burnet & Brown. Per entendre de què es parla, potser és convenient posar-ne dos exemples.
Quant a Díaz Ayuso i González Amador, ¿què hauria passat si durant el mandat de Joaquín Leguina Herrán –avui president de la Cambra de Comptes de la CAM– com a president de la Comunitat de Madrid, 1983-1995, la seva parella sentimental hagués fet negocis amb el primer grup sanitari adjudicatari d’hospitals i venedor de productes sanitaris a la CAM? I si també ¿la seva parella estable passés a ser directora de projectes d’aquest grup sanitari?
I pel que fa a González Amador, suposem que Begoña Gómez, dona del president de Govern, a banda de la seva càtedra a la Universitat Complutense, constituïa, quan ja era investigada pel jutge Juan Carlos Peinado, una societat a Florida. ¿Quina hauria sigut la reacció judicial? Una seria la de sol·licitar la cooperació judicial.
Interlocutòria de la jutge
Perquè és el que va fer González Amador a finals del 2022. En plena investigació dels inspectors de l’Agència Tributària, la parella de Díaz Ayuso va crear a Miami, Florida, una empresa: Burnet & Brown. I ara sabem que González Amador figura amb el nom d’Alberto Burnet González en la intranet de l’empresa Quirón amb la categoria de "director de projectes. Serveis Centrals".
Finalment, es pot anotar que el 27 de juny la jutge Inmaculada Iglesias va dictar una interlocutòria per la qual acollia la sol·licitud del fiscal de Madrid d’incorporar la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) per investigar la peça separada de presumpta corrupció en els negocis.
"Perquè [l’UCO] investigui els fets i porti a terme les gestions necessàries per determinar si el producte de les activitats esmentades presumptament delictives s’ha transformat o s’ha dissimulat per ocultar l’origen il·lícit". Aquí s’insinua un possible blanqueig de capitals.
Les parts personades i la Fiscalia, segons fonts consultades, no tenen informació sobre aquestes gestions, més de sis mesos després de la interlocutòria de la jutge Iglesias.
