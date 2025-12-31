Sinistre al Pròxim Orient
Els turistes de l’accident a l’Aràbia Saudita eren de la província de Barcelona
Les víctimes també eren conegudes en l’àmbit jurídic
Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l’Aràbia Saudita
Judit Bertran
Dos turistes catalans van morir aquest dimarts en un accident de trànsit a l’Aràbia Saudita mentre feien un recorregut turístic pel país amb una altra parella, que també va resultar ferida, a uns 1.000 quilòmetres de la capital, Riad. Segons ha pogut saber aquest diari, les quatre víctimes eren persones molt conegudes en l’àmbit jurídic de la província de Barcelona i el cas està sent investigat per les autoritats locals, en coordinació amb la representació diplomàtica espanyola.
L’accident, del qual no s’han facilitat detalls sobre el punt exacte ni sobre les seves causes, està sent investigat per les autoritats saudites, i tant l’ambaixada com el consolat espanyol treballen en la repatriació dels cossos. «Reitero les meves condolences als familiars de les persones que van perdre la vida, mentre vull reconèixer i felicitar tant l’ambaixada com el Ministeri d’Afers Estrangers per l’excel·lent treball que estan fent sobre el terreny», ha escrit el delegat del Govern, Carlos Prieto, en un missatge a les xarxes socials.
Les autoritats saudites han confirmat al Govern espanyol la mort de dues persones, un home i una dona. Les altres dues víctimes són un home de 67 anys, en estat greu, i una dona de 53 anys, que podrà rebre l’alta en els pròxims dies. Tots dos han estat hospitalitzats i, segons indiquen fonts internes d’El Periódico, del grup editorial de Regió7, es troben als hospitals de Medina i d’Al-Ula, centres «de referència» del país, on aquest mateix dimecres el cònsol general els ha visitat personalment.
Els serveis consulars estan en contacte permanent amb les autoritats saudites per agilitar el procés i donar suport als familiars, i seran les mateixes famílies les que comuniquin oficialment les identitats de les víctimes mortals i de les persones ferides, una vegada concloguin els tràmits administratius i consulars.
Setmana negra per a turistes espanyols
El tràgic accident a l’Aràbia Saudita coincideix en la mateixa setmana de les vacances de Nadal en què una altra família espanyola viatgera va tenir un accident mortal lluny de casa. En aquest segon cas, un entrenador de futbol valencià i dos dels seus fills seguien ahir desapareguts en aigües d’Indonèsia després que l’embarcació en la qual viatjaven naufragués després de ser colpejada per diverses onades. En el sinistre, una quarta persona, una nena, va ser trobada morta a bastanta distància del lloc del naufragi. La parella del desaparegut i una altra menor van aconseguir ser rescatades amb vida.
