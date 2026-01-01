Primeres arribades
El primer nadó nascut a Catalunya el 2026: Ander Muñoz Adan, de Sabadell
Unes 115.000 persones reben l’any 2026 a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona
Els primers naixements de l’any es reparteixen per tot el territori durant la matinada i el matí d’avui
El Periódico
Catalunya ha donat la benvinguda a l’any 2026 amb el naixement d’Ander Muñoz Adan, el primer nadó del nou any a la comunitat. El naixement s’ha produït a les 00.38 hores de la matinada a l’Hospital Parc Taulí.
Els pares del nounat viuen al municipi de Sabadell (Barcelona), la mateixa localitat on es troba el centre hospitalari. El naixement marca el primer registre del 2026 a Catalunya i ha sigut confirmat per l’hospital. Com és tradició, el primer nadó es converteix en una fita simbòlica de l’inici del nou any.
Catalunya Central i Girona
Els primers naixements posteriors al de Sabadell s’han produït tot just uns minuts després a l’interior del territori. A les 0:41 hores ha nascut Sira a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, a la Catalunya Central. Els seus pares, Violeta i Joan, viuen a Sant Fruitós de Bages.
Un minut més tard, a les 0:42 hores, ha arribat al món Alda Joana a l’Hospital Santa Caterina de Salt, a la Regió Sanitària de Girona. Els seus pares, Clodia Isabell i Michel, viuen al mateix municipi.
Àrea metropolitana de Barcelona
A l’àrea metropolitana de Barcelona, el primer naixement d’aquest any s’ha produït a les 00:49 hores a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb l’arribada de Thais, que pesa 3,4 quilos. Els seus pares viuen a l’Hospitalet de Llobregat.
I a la capital catalana, el primer nadó de l’any ha nascut a les 4:48 hores a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Es tracta de Gurnawab Singh, fill d’Amitpal Singh i Archna Saini, veïns de Barcelona.
Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona i Penedès
La matinada ha avançat amb el primer naixement a les Terres de l’Ebre a les 3:30 hores, quan ha nascut Ishaqa Sawaneh a l’Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta, amb una família resident a Roquetes. Amb l’arribada del matí, a les 8:28 hores, a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona s’ha registrat el naixement de Marcos Galindo Domínguez, els pares són veïns de la ciutat.
Pocs minuts després, a les 8:36 hores, el Penedès ha comptabilitzat el seu primer naixement amb l’arribada de Nadir a l’Hospital del Vendrell, amb pares residents a Calafell.
Lleida i Alt Pirineu i Aran
A la Regió Sanitària de Lleida, el primer naixement de l’any s’ha produït a les 7:02 hores amb l’arribada d’Osayd Moussaoui El Airbaoui, nascut a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Els seus pares viuen a La Granja d’Escarp, a la comarca del Segrià.
Finalment, a les 11:25 hores, l’Alt Pirineu i Aran ha registrat el seu primer naixement del 2026 amb Eiden David a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, localitat on també viuen els seus pares.
