Incendi mortal
Així és Crans-Montana, l’exclusiva estació alpina sacsejada per la tragèdia de Cap d’Any
Desenes de morts i un centenar de ferits en un incendi a la festa de Cap d’Any d’un bar en una estació d’esquí de Suïssa
DIRECTE | Última hora de l'incendi a l'estació d'esquí suïssa de Crans-Montana: morts i ferits després de l'explosió al restaurant Le Constellation
Així es va viure l’incendi en una estació d’esquí de Suïssa que ha deixat diverses desenes de morts
Guillem Ortu
Crans-Montana, al cantó suís de Valais, afronta hores de commoció després de l’incendi declarat la matinada de Cap d’Any al bar Le Constellation, un succés que ha deixat desenes de morts i prop d'un centenar de ferits.
La tragèdia ha sacsejat la luxosa estació alpina, d’uns 10.000 habitants, bolcada en el turisme d’esquí i amb milers de places hoteleres, habitatges vacacionals i diversos hotels d’alta gamma, on una part important dels visitants són estrangers.
Una destinació que transcendeix l’esquí
Ubicada a 1.500 metres d’altitud respecte al nivell del mar, aquesta estació d’esquí alpina, amb una superfície esquiable que ascendeix als 140 quilòmetres, es compon essencialment d’instal·lacions concentrades al sector de l’ hoteleria: «Cada viatger trobarà alguna cosa al seu gust entre una selecció diversa i d’alta qualitat, que inclou des d’allotjaments amb esmorzar fins a hotels de 5 estrelles, incloent cabanes, xalets i apartaments de lloguer», apareix a la pàgina web del lloc.
Amb tot, també compta amb una àmplia agenda d’activitats i establiments d’una altra naturalesa. Sense anar més lluny, a Crans-Montana es troba el Club de Golf Crans-sur-Sierre, un complex que acull anualment el torneig masculí de golf Masters Europeu. Al seu torn, l’estació va ser la seu del Campionat Mundial d’Esquí Alpí del 1987.
Ubicació de l’estació de Crans-Montana
L’accés a l’estació es pot portar a terme des de la ciutat veïna de Sierre, a través de línies d’autobús o una connexió via funicular d’uns 15 minuts.
Le Constellation, escenari de la tragèdia
També la restauració té cabuda a l’estació de Crans-Montana. Le Constellation, escenari de la tragèdia on diverses desenes de persones han mort a causa d’un incendi originat durant la celebració de Cap d’Any, era un bar molt freqüentat de la zona, especialment per turistes.
Aquest local de copes es trobava ubicat al soterrani d’un edifici, tot i que amb una terrassa. Popular per les festes que allotjava, especialment en dates assenyalades del calendari, la sala comptava amb equips de DJ, una àmplia barra quadrada i fins i tot una zona de chill out.
Ubicació del bar Le Constellation
Segons informes citats per mitjans locals, podia allotjar fins a 300 persones, tot i que en el moment en què es va originar el foc es trobaven al seu interior entre 300 i 400 persones, i 40 més a l’exterior.
