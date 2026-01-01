Nou any judicial
Investigacions que assetgen el Govern, la Kitchen a judici, sentència dels Pujol...: la corrupció centra l’activitat judicial del 2026
Dues causes amb fort potencial contra l’Administració de Sánchez, per tripijocs a SEPI i el rescat de Plus Ultra, comencen l’any sota secret
Cristina Gallardo
Si durant els dos últims anys l’activitat més mediàtica als tribunals espanyols s’ha centrat en investigacions amb fort impacte per al Govern de Pedro Sánchez – el cas Koldo –Ábalos-Cerdán i els procediments oberts contra la seva dona i el seu germà –el 2026 serà el que veurà arribar a judici almenys part d’aquests procediments, a què se sumen nous casos per corrupció acabats d’iniciar que es mantenen sota secret i que auguren uns mesos convulsos.
També per al PP, a l’arribar a judici la peça més potent del cas Villarejo, la que asseurà a la banqueta un exministred’Interior de Rajoy per l’espionatge al que va ser tresorer de la formació Luis Bárcenas. Igualment, està previst que aquest 2026 es conegui la sentència contra el clan Pujol i que s’avanci en el procediment que manté imputat el que va ser ministre d’Hisenda del PP Cristóbal Montoro.
Fora de l’àmbit de les investigacions per corrupció, està pendent aclarir el futur del Tribunal Constitucional, pendent de renovar quatre dels seus magistrats –entre els quals el president, Cándido Conde-Pumpido–, conèixer les primeres decisions de la nova fiscal general, Teresa Peramato –entre les quals les que poden afectar disciplinàriament el seu predecessor, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de dades reservades– i la posada en marxa d’una veritable revolució en l’organització de la justícia amb la implantació dels tribunals d ’instància des d’aquest mateix 1 de gener.
L’Alt Tribunal continua desenvolupant instruccions penals que afecten aforats i, una vegada sentenciat l’últim fiscal general, Álvaro García Ortiz, el focus se centra en les decisions de Leopoldo Puente, que instrueix la trama que va començar indagant en els contractes per adquirir mascaretes a Transports durant el mandat de José Luis Ábalos i ha acabat generant una investigació que ha fet caure –i entrar durant cinc mesos a la presó– al que fos secretari d’organització del PSOE Santos Cerdán per una suposada trama de manipulacions en la contractació d’obra pública.
La primera part, relativa al ‘pelotazo’ per adjudicacions de material sanitari en plena pandèmia i la preferència’ de dones pròximes a Ábalos en empreses públiques ja s’ha enviat a judici i s’espera assenyalar data per a les sessions d’aquest abans de la primavera que ve.
Revisen la presó
Ábalos i el que va ser el seu assessor Koldo García han passat el Nadal a la presó després del seu ingrés en situació preventiva el 27 de novembre, i hi ha fixada una vista el pròxim dia 15 per estudiar si se’ls excarcera. Mentrestant, el jutge Puente avança en la peça separada, en espera de nous informes de l’UCO sobre el patrimoni de Cerdán i el material confiscat en diverses empreses del seu soci Antxon Alonso i en entitats que podrien haver-se beneficiat de les adjudicacions irregulars com Acciona.
Al Suprem també s’investiga l’eurodiputat de Se Acabó la Festa Luis Pérez Fernández ‘Alvise’ en quatre procediments diferents. Se l’ha imputat per suposat finançament irregular procedent d’una empresa de criptomonedes; per difondre una PCR falsa de l’actual president de la Generalitat, Salvador Illa; per assetjar a les xarxes socials la fiscal de delictes d’odi de València i per presumpte assetjament a dos eurodiputats del seu grup, que estan citats per declarar el pròxim dia 19.
L’Audiència Nacional també concentrarà una intensa activitat instructora en els pròxims mesos, residenciada sobretot en dos dels jutjats. El jutge Ismael Moreno continua avançant en el cas Koldo –la part que incumbeix a possibles responsabilitats d’excàrrecs intermedis en Transports, com van ser Isabel Pardo de Vera–, a la qual cosa s’afegeix una peça separada que indaga els pagaments en metàl·lic realitzats pel PSOE per compensar despeses avançades pels seus exdirigents. S’indaguen en secret les fetes entre el 2017 i el 2024 que inclouen entre els seus beneficiaris al mateix president del Govern.
El jutge Santiago Pedraz instrueix dues causes clau més. D’una banda, manté imputat el comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, juntament amb els seus socis per un frau milionari d’IVA en compravenda d’hidrocarburs, una causa que ha acabat esquitxant també Ábalos després d’un informe de l’UCO que apunta al cobrament de dons a canvi de gestions a Indústria i Transició Ecològica per a l’obtenció del permís que precisava l’empresa Villafuel.
Hidrocarburs i SEPI
Aquesta part de les indagacions es reactivarà els dies 28, 29 i 30 de gener amb les citacions dels excaps de Gabinet de Ribera i Maroto, a què s’afegeixen el mateix Aldama de nou i empresaris del sector com Carmen Pano i la seva filla, empresa va comprar el xalet a Cadis i que va disfrutar l’exministre.
Mentrestant, Pedraz investiga en secret una trama paral·lela a la de Koldo –tot i que comparteixi com a imputat el soci de Cerdán, Antxon Alonso– que indaga també en suposades adjudicacions irregulars a canvi de comissions que aquest empresari hauria dissenyat al costat de l’exmilitant socialista Leire Díez (que compta amb una altra causa als jutjats ordinaris de Madrid) i el que va ser vicepresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero. Tots ells van ser detinguts l’11 de desembre i van sortir en llibertat, però els seus comptes i actius estan bloquejats.
També està prevista aquest any la celebració de destacats judicis a l’Audiència Nacional, entre els quals destaca la continuació del que va començar el novembre passat contra el clan Pujol –que inclou el patriarca i expresident de la Generalitat Jordi Pujol–, que té previst reiniciar-se el 12 de gener i les sessions de què estan previstes fins a mitjans de maig, després de què s’espera conèixer sentència.
Elisa Pinto i Dina
També el 12 de gener està previst l’inici del judici contra l’empresari Javier López Madrid i el comissari jubilat José Manuel Villarejo per l’assetjament patit per la doctora Elisa Pinto; a què seguirà el 2 de febrer l’arrencada de les sessions del cas Mercasa (empresa pública de Mercats Centrals d’Abasteciments), que jutja gairebé una vintena de persones per suposats suborns pagats a Angola. Villarejo tornarà a asseure’s a la banqueta el 16 de març, juntament amb dos periodistes, pel denominat cas Dina, que jutja el recorregut que va tenir la targeta telefònica de l’exassessora de Podem Dina Bousselham des que li van robar el mòbil el 2015 fins que part de la informació que contenia va aparèixer publicada en determinats mitjans.
Però el judici més destacat dels previstos a l’òrgan central per a aquest any és el que des del 6 d’abril asseurà a la banqueta de nou Villarejo, però aquesta vegada al costat de la cúpula d’Interior del Govern de Mariano Rajoy encapçalada pel que va ser el seu ministre Jorge Fernández Díaz, que s’enfronta a una petició de 15 anys de presó per part de la Fiscalia Anticorrupció. S’han fixat sessions per jutjar el denominat cas Kitchen fins al 28 de maig per jutjar l’espionatge al que va ser tresorer del PP Luis Bárcenas i la seva família a fi de entorpir la investigació de la trama de corrupció Gürtel que va esquitxar el PP.
El Tribunal Constitucional –que no pertany al poder judicial, però revisa algunes de les seves decisions– comença l’any amb una renovació clau que sembla abocada a un llarg bloqueig per la inexistència d’acord entre el PSOE i el PP en un any marcat per tensions electorals. Els magistrats Cándido Conde-Pumpido (president de l’òrgan), María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez i José María Macías van concloure el seu mandat el 17 de desembre –van entrar a l’òrgan, a causa d’un altre retard al seu dia per designar-los, el març del 2017–, i tot i que el ministre Félix Bolaños ha fet una crida per substituir-los no sembla que hi hagi resposta en els pròxims mesos, cosa que paradoxalment allargarà l’‘era Pumpido’ que tant critiquen els de Núñez Feijóo.
Entre les seves primeres decisions al començar l’any, l’òrgan de garanties té pendent resoldre sobre nomenaments de la que va ser fiscal general Dolores Delgado que van ser revertits pel Tribunal Suprem, com va ser el del fiscal de Sala de Menors Eduardo Esteban; mentre que altres de la rellevància de les empares sol·licitades per Carles Puigdemont i altres condemnats pel procés per la no-aplicació de l’Amnistia esperaran a les decisions que sobre aquesta llei té previst dictar la justícia europea. Al llistat de pendents també hi ha el recurs contra la llei trans, que desperta discrepàncies fins i tot al si del bloc progressista.
El jutge de Madrid Juan Carlos Peinado continua amb la seva instrucció contra la dona de Pedro Sánchez, a què imputa cinc delictes de corrupció per activitats principalment relacionades amb la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid i la seva relació amb l’empresari Juan Carlos Barrabés. Peinadoes jubila el setembre vinent i ja ha previst que aquest assumpte se sustenti davant un tribunal del jurat, però encara té pendent rebre diversos informes de l’UCO relacionats amb el delicte de malversació que imputa Begoña Gómez per l’ ús privat del seu assistent a la Moncloa.
L’exmilitant Leire Díez també té oberta una causa als Jutjats ordinaris, concretament en el d’instrucció número 9 de Madrid –per integrar un presumpte complot al costat de l’empresari Javier Pérez Dolset contra la mateixa Guàrdia Civil i fiscals Anticorrupció– en què s’escoltaran com a testimonis els excàrrecs socialistes Santos Cerdán i Antonio Hernando el pròxim 2 de febrer. Recentment, el Jutjat d’Instrucció número 15 va acollir una nova instrucció (en secret) sobre el rescat a l’aerolínia Plus Ultra que apunta presumptes responsabilitats de, entre d’altres, un empresari molt pròxim a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
Mentrestant, el judici per frau fiscal, falsedat documental i organització criminal contra Alberto Gómez Amador, parella de la presidenta madrilenya, haurà d’esperar previsiblement fins al 2027 atès l’embús als jutjats penals de Madrid, si bé el Jutjat d’Instrucció número 19 continuarà avançant aquest any en una segona causa contra l’empresari, que és la que mira d’aclarir si va utilitzar una societat interposada per ocultar comissions irregulars i ingressos procedents de Quirón.
Un altre judici que pot ser que no arribi a celebrar-se és el de l’exportaveu de Sumar Iñigo Errejón per suposada agressió sexual a l’actriu Elisa Mouliaá, pendent que l’Audiència arxivi o no la causa a instàncies de la mateixa Fiscalia. I entre altres causes que avancen molt lentament, la que manté oberta la jutge número 4 de Majadahonda contra l’expresident de la RFEF Luis Rubiales per irregularitats en la gestió d’aquesta entitat esportiva.
Altres òrgans tenen a sobre de la taula procediments que generaran importants titulars al llarg d’aquest any, com és el d’Instrucció número 2 de Tarragona, que instrueix una causa contra un despatx d’advocats que manté imputat el que va ser ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro i diversos ex alts càrrecs d’Hisenda en temps del PP, a què s’acusa d’integrar una trama per influir reformes legislatives per afavorir empreses gasistes a canvi de diners. La causa es va instruir durant 7 anys en secret i encara està pendent trucar als investigats a declarar, en cas que l’Audiència no atengui els seus recursos per arxivar la causa.
El 28 de maig començarà el judici contra David Sánchez, germà del president del Govern per prevaricació i tràfic d’influències per a l’obtenció d’un càrrec de directiu a la Diputació de Badajoz que també manté implicat el que va ser president d’aquest òrgan i candidat en les recents eleccions autonòmiques a Extremadura Miguel Ángel Gallardo. En l’altre extrem del país, la jutge Nuria Ruiz Tobarra segueix endavant amb la seva instrucció per les morts i danys de la dana de finals d’octubre del 2024 a València, sobre la gestió de l’expresident Carlos Mazón.
