Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
Miguel Martín Alonso (Efe)
Mónica Ortiz Miranda va bufar les espelmes del seu 23è aniversari examinant-se el passat 21 d’octubre per accedir a la judicatura. Va rebre el seu regal als passadissos del Tribunal Suprem amb una nota d’aprovat que la convertia, de facto, en una de les jutgesses més joves d’Espanya després de superar l’oposició a la Carrera Judicial i Fiscal amb tot just un any i mig de preparació. “Aquell dia era al Tribunal Suprem esperant que el tribunal decidís si continuava un any més tancada o no”, relata la jove almerienca a EFE.
La coincidència del calendari i l’èxit professional van desfermar l’eufòria: “La meva mare, la seva parella i jo vam esclatar d’emoció”, recorda, descrivint un sentiment d’“alleujament immens” per haver complert les expectatives i haver tancat l’etapa més dura de la seva vida acadèmica.
L’extraordinari del cas d’Ortiz no és només la seva joventut, sinó la velocitat de la seva carrera. En un ecosistema on la mitjana de preparació ronda els cinc anys, ella va començar a estudiar “seriosament” el juny de l’any passat, després d’acabar el grau, i ha obtingut la plaça 18 mesos després.
La seva vocació, però, es va forjar en el dubte: durant la secundària es va debatre entre la Medicina i el Dret, dos pols oposats que ella uneix sota una mateixa premissa: “La finalitat continua sent ajudar, dins del possible, la gent”.
Finalment, la influència de la seva mare advocada i l’atracció per “descobrir la veritat dels casos” van decantar la balança cap a la judicatura.
El mètode: lleis i cavalls
Per aconseguir aquesta fita, Mónica no va optar per l’aïllament absolut, sinó per una disciplina fèrria combinada amb vàlvules d’escapament. La seva rutina començava a les 7.30 del matí, però tenia un límit innegociable a les 11.30, moment en què tancava els llibres per anar a muntar a cavall.
“Era el que feia que desconnectés; intentava no pensar en res i així notava l’endemà que la meva ment estava més fresca”, explica sobre la seva passió per l’equitació, que va mantenir durant tot el procés, en el qual va comptar amb el magistrat Luis Miguel Columna com a preparador.
Les tardes es dividien entre blocs d’estudi i gimnàs, tot i que reconeix que l’últim estiu, previ a l’examen final, la fatiga la va obligar a retallar la vida social. “El meu cos em demanava que el dia lliure l’aprofités per descansar; aquí sí que vaig sentir més que sacrificava part d’aquesta joventut idealitzada”, confessa, tot i que matisa que, en ser un sacrifici voluntari, “no feia gaire cas a aquest sentiment”.
El camí no va estar exempt de pànic. El seu primer examen oral va ser “catastròfic” pels nervis, però va aprendre la lliçó per al segon: “Els temes que menys vols que et toquin, et tocaran”.
Enfortida en els seus punts febles i controlant l’ansietat amb la respiració, va superar el temut “cante”. En aquest trànsit, atribueix el “80 per cent” de l’èxit al seu preparador, que també va fer de fre quan l’autoexigència la desbordava.
Futur al sud i “justícia de trinxera”
Amb la plaça assegurada i a l’espera del seu pas per l’Escola Judicial, Ortiz dibuixa el seu futur amb claredat. Tot i assumir la mobilitat inicial, el seu objectiu és “acabar desenvolupant la carrera professional dins d’Andalusia”, la seva terra.
En l’àmbit tècnic, l’atrau el Dret Mercantil i prefereix la proximitat dels jutjats d’instrucció —la “justícia de trinxera”— abans que les altes magistratures del Suprem, buscant un contacte directe amb el cas concret.
A qui comença ara a memoritzar el temari, els llança un missatge de pragmatisme i esperança: “Llanceu-vos a la piscina”. Per a la nova jutgessa, l’esforç té una recompensa vitalícia: “Un cop aconsegueixes plaça, ja ets jutge per a tota la vida i això dona una pau immensa”.
