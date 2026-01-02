La corrupció s’asseu al banc dels acusats
Les investigacions que assetgen el Govern –algunes d’elles sota secret–, el cas Kitchen i l’esperada sentència dels Pujol centraran previsiblement l’atenció mediàtica als tribunals aquest 2026.
Cristina Gallardo
Si durant els dos últims anys l’activitat més mediàtica en els tribunals espanyols s’ha centrat en investigacions amb fort impacte per al Govern de Pedro Sánchez, l’any 2026 veurà arribar a judici almenys part d’aquests procediments, als quals s’afegeixen nous casos per corrupció que auguren uns mesos convulsos.
Tribunal Suprem.
Una vegada sentenciat l’últim fiscal general, Álvaro García Ortiz, el focus se centra en les decisions de Leopoldo Puente, que instrueix la trama que va començar indagant en els contractes per adquirir mascaretes en Transports durant el mandat de José Luis Ábalos i ha acabat en una investigació que ha fet caure l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán per una suposada trama de tripijocs en la contractació d’obra pública. Ábalos i el seu exassessor Koldo García han passat el Nadal a la presó després d’ingressar-hi el 27 de novembre, i hi ha fixada una vista el dia 15 d’aquest mateix mes per estudiar si els excarceren.
Audiència Nacional.
El jutge Ismael Moreno avança en el cas Koldo –la part que incumbeix a possibles responsabilitats d’excàrrecs de Transports, com Isabel Pardo de Vera–, al qual s’afegeix una peça separada que indaga en secret en pagaments en metàl·lic efectuats pel PSOE, que inclouen entre els beneficiaris Sánchez.
El jutge Santiago Pedraz instrueix dues causes clau. D’una banda, manté imputat al comissionista del cas Koldo, Víctor de Aldama, per un frau en hidrocarburs. De l’altra, investiga una trama paral·lela a la de Koldo de suposades adjudicacions a canvi de comissions que Antxon Alonso, soci de Cerdán, hauria dissenyat amb l’exmilitant socialista Leire Díez i l’exvicepresident de la SEPI Vicente Fernández Guerrero.
També hi ha prevista la continuació del judici contra el clan Pujol, les sessions del qual estan previstes fins al maig. Després s’espera conèixer-ne la sentència.
El judici més destacat dels previstos en l’òrgan central és el que des del 6 d’abril tornarà a fer seure al banc dels acusats Villarejo, ara al costat de la cúpula d’Interior del Govern de Mariano Rajoy, encapçalada per Jorge Fernández Díaz, pel cas Kitchen, sobre l’espionatge a Luis Bárcenas.
Tribunal Constitucional.
Una renovació que sembla abocada a un llarg bloqueig per la inexistència d’acord entre el PSOE i el PP. Els magistrats Cándido Conde-Pumpido (president de l’òrgan), María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez i José María Macías van concloure el seu mandat el 17 de desembre i no sembla que hi hagi d’haver substituts en mesos.
Begoña Gómez, Plus Ultra, Leire i el nòvio d’Ayuso.
El jutge de Madrid Juan Carlos Peinado continua amb la instrucció contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a qui imputa cinc delictes de corrupció per activitats relacionades amb la càtedra de la Universitat Complutense i l’empresari Juan Carlos Barrabés.
L’exmilitant Leire Díez també té oberta una causa als jutjats ordinaris per integrar un presumpte complot juntament amb l’empresari Javier Pérez Dolset contra la Guàrdia Civil i fiscals Anticorrupció. El Jutjat d’Instrucció número 15 va acollir una nova instrucció (en secret) sobre el rescat a l’aerolínia Plus Ultra que apunta presumptes responsabilitats, entre d’altres, d’un empresari molt pròxim a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
El judici per frau fiscal, falsedat documental i organització criminal contra Alberto Gómez Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso, haurà d’esperar previsiblement fins al 2027 pel col·lapse que hi ha actualment als jutjats penals de Madrid, si bé es continuarà avançant en una segona causa contra l’empresari, que mira d’aclarir si va amagar comissions irregulars i ingressos de Quirón.
Casos Montoro, germà de Sánchez i dana a València.
Hi ha altres òrgans que tenen sobre la taula procediments que generaran importants titulars, com és el cas del d’Instrucció número 2 de Tarragona, que instrueix una causa contra un despatx d’advocats que manté imputat l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro i diversos ex alts càrrecs d’Hisenda en temps del PP.
D’altra banda, el 28 de maig començarà el judici contra David Sánchez, germà del president del Govern, per prevaricació i tràfic d’influències que també manté implicat l’expresident de la Diputació de Badajoz Miguel Ángel Gallardo. I la jutge Nuria Ruiz Tobarra tira endavant la instrucció que porta per la dana del 2024 a València, que encercla la gestió de l’expresident Carlos Mazón.
