Crans-Montana, una estació alpina de luxe abocada al turisme
El bar Le Constellation, on es va produir la tragèdia de Cap d’Any, es troba a la luxosa estació alpina de Crans-Montana, situada al cantó suís de Valais. D’aproximadament uns 10.000 habitants, està abocada al turisme d’esquí amb milers de places hoteleres, vivendes de vacances i hotels d’alta gamma que acullen nombrosos estrangers. Ubicada a 1.500 metres d’altitud, l’estació concentra instal·lacions del sector de l’hostaleria. També s’hi troba el Club de Golf Crans-sud-Sierre, un complex que acull anualment el torneig masculí de golf Masters Europeu.
Le Constellation, escenari de la tragèdia, era un bar molt freqüentat de la zona, especialment per turistes. Aquest local de copes estava ubicat al soterrani d’un edifici, tot i que tenia una terrassa. Popular per les festes que acollia, especialment en dates assenyalades del calendari, la sala comptava amb equips de d.j., una àmplia barra quadrada i fins i tot una zona de chill out. GUILLEM ORTU
