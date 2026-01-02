Els locals d’oci a BCN utilitzen llums led
Patricia Castán
Fins fa poc temps era habitual en locals d’oci de Barcelona veure desfilar cambrers amb bengales que espurnejaven fins a arribar a la taula del client, com les presumptament utilitzades al bar Le Constellation de Suïssa, on es va produir la tragèdia mortal. Però el greu incendi del 2023 en dues discoteques de Múrcia per l’ús d’una màquina de focs freds en una festa, amb 13 morts, va portar Catalunya a prohibir-les, de manera que els establiments opten ara per les anomenades bengales de leds, molt menys lluïdes, diuen fonts del sector, però segures.
L’Ajuntament de Barcelona exigeix a més que qualsevol activitat amb risc d’incendi (com l’ús de foc o pirotècnia) estigui expressament detallada en el projecte d’activitat i compti amb unes mesures de protecció específiques.
Context internacional
No obstant, no hi ha una regulació internacional ni estatal sobre aquest tema, sinó normatives transversals que no solen precisar materials o activitats susceptibles de risc, explica Nacho López, expert internacional i CEO de Preventia, una consultora de prevenció d’incendis. López, junt amb l’Appleton Private University i l’Associació Professional de Tècnics de Bombers d’Espanya (APTB), treballa precisament en l’elaboració de la primera Guia Internacional de Prevenció d’Incendis en locals d’oci nocturn. "És fonamental que arreu del món s’apliquin els mateixos criteris, perquè el risc és el mateix", explica a aquest diari, lamentant que falta "molta mentalitat de prevenció", i sobre evacuació en cas d’incendis.
Subscriu-te per seguir llegint
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia