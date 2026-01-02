Espanya fa 40 anys a la UE amb tensions malgrat el seu europeisme
La despesa en Defensa, la guerra de Gaza i la Xina, entre els punts més conflictius / Tres de cada quatre espanyols aposten per estar a la Unió
Mario Saavedra
El 1962, el ministre d’Exteriors de Franco, Fernando María Castiella, va sol·licitar per carta obrir negociacions per a una possible associació amb la Comunitat Econòmica Europea. La resposta d’aquest embrió de la Unió Europea va ser un mer justificant de recepció. Vuit anys després, el 29 de juny del 1970, el règim aconseguiria firmar un Acord Preferencial CEE-Espanya, que la dictadura va interpretar com una gran "porta econòmica" del franquisme cap a Europa.
La sol·licitud d’adhesió com a soci de ple dret es va fer sota la presidència d’Adolfo Suárez el 1977, en plena Transició. Però no va ser fins al 12 de juny deL 1985, sota el Govern ja democràtic del socialista Felipe González, quan es va firmar el Tractat d’Adhesió, després d’un llarg període de reformes. Espanya va entrar a formar part de la UE oficialment l’1 de gener del 1986, fa 40 anys.
Espanya no mostra signes apreciables de crisi dels 40. Tres de cada quatre espanyols creuen que el país afrontarà el futur de millor manera dins que fora de la UE, i el 77% opina que s’haurien de prendre més decisions a nivell europeu, segons les dades de l’últim Eurobaròmetre.
Clarobscurs
La dada té clarobscurs. Només la meitat dels espanyols diu confiar en la UE. La dada és a la mitjana dels 27, tot i que molt lluny de països com Portugal (71%), Lituània (66%) o Dinamarca (64%).
Per a vuit de cada deu ciutadans, la imatge de la UE és positiva o neutral, davant dos de cada deu que la veuen de forma negativa. Les mesures més positives que s’esperen des de Brussel·les són la creació d’oportunitats laborals (destacada pel 36% dels enquestats), garantir la pau i l’estabilitat (35%) i la millora en l’accés a la vivenda (34%).
"La doctrina espanyola envers la Unió Europea se sustenta sobre dos pilars: el primer és l’europeisme, és a dir, ser un soci fiable en la construcció europea, circumstància que li confereix credibilitat quan es discuteixen reformes i integració", assenyala a EL PERIÓDICO Pol Morillas, director del centre d’anàlisi CIDOB.
"El segon pilar és que Espanya entén el context de multipolaritat en el qual es mou la UE. Això explica que busqui reforçar canals amb actors com la Xina, amb la idea de guanyar marge i capacitat d’influència dins del debat europeu sobre Pequín. Això pot sortir bé si Espanya aconsegueix convertir aquesta relació en un avantatge de negociació per a la UE; però també pot generar crítiques, perquè hi ha països que ho veuen com un risc estratègic i el vinculen a la relació Xina-Rússia en la guerra d’Ucraïna". El tercer element, diu, cal llegir-ho en clau de política interna europea i joc de majories.
Coalició socialista i popular
Espanya capitalitza la idea que la coalició que va permetre reelegir Ursula von der Leyen com a presidenta de la Comissió Europea (socialistes i populars) pot funcionar per fer avançar part de l’agenda d’integració al Parlament Europeu. "Allà Espanya és rellevant perquè el grup socialdemòcrata és imprescindible per articular majories amb el Partit Popular Europeu i el centre liberal, i en ocasions amb els verds", afegeix Morillas, també autor de En el patio de los mayores: Europa ante un mundo hostil.
"Però aquesta centralitat d’Espanya –continua Morillas–depèn d’una cosa incerta: que aquesta majoria prointegració continuï sent la majoria operativa. Si es consolida una majoria alternativa del centredreta avalada de forma estable pels patriotes [la ultradreta] i altres forces a la seva dreta, el paper d’Espanya es redueix, perquè deixaria de ser una peça imprescindible en l’aritmètica parlamentària".
Aquest és, probablement, un dels grans canvis que s’acosten: que el futur de la integració europea ja no es dirimeix únicament per l’equació més o menys Europa, com fins ara, sinó segons quines majories aconsegueixin imposar la seva visió.
Això determinarà si s’avança en les polítiques comunes o si, com reclamen els partits d’ultradreta, es retornen competències als Estats, cosa que dependrà en gran mesura dels resultats electorals de 2026 a França i, més endavant, dels altres cicles electorals nacionals, inclòs l’espanyol.
Espanya, "en equip"
A Europa hi ha grans contestataris que van quasi sempre a la contra, com el president hongarès Viktor Orbán. Tendeix a bloquejar o demanar alguna cosa a canvi de no fer-ho en bona part de les resolucions comunitàries: amb la guerra d’Ucraïna o amb els drets humans, per exemple. Espanya mai ha sigut així. Ha jugat gairebé sempre a favor; "en equip", com li agrada dir el ministre d’Exteriors.
Però Pedro Sánchez s’ha enfrontat en diversos dossiers amb les forces dominants a la UE. El més destacable ha sigut el de la despesa en defensa. Els països de l’OTAN, majoritàriament europeus, es van comprometre a gastar el 5% del seu PIB en defensa i seguretat abans de 2035, tal com demanava el president dels EUA, Donald Trump. Sánchez, no obstant, es va negar de forma explícita a comprometre aquesta xifra, que considera desorbitada, i es va limitar al 2,1%. En privat, diplomàtics dels principals països europeus consideren que aquesta opció, escapista, durarà poc.
En l’àmbit polític, el principal punt de xoc està sent la guerra de Gaza. Sánchez ha liderat les veus crítiques amb Israel gairebé des del principi de la guerra.
L’esperit polític del moment actual és l’auge dels partits de la ultradreta nacionalista i populista. Trump ha decidit explícitament recolzar aquests partits en detriment dels més centrats. D’aquesta batalla internacional dependrà el futur de la UE i, per tant, els pròxims 40 anys d’Espanya dins del projecte.
