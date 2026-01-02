Feijóo lliura a la jutgessa els missatges que va intercanviar amb Mazón: “Lidera informativament”
Mazón va admetre que el seu govern estava “desbordat” i que tenia notícia de “desenes de desapareguts”
ACN
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet arribar a la jutgessa una acta notarial amb els whatsapps que va intercanviar amb l’expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón el 29 d’octubre de 2024, dia de la dana. La comunicació lliurada comença a les 19:59 h amb Feijóo interessant-se per la situació, i minuts més tard, a les 20:08 h, Mazón agraeix el gest i li transmet que empitjora “cada minut”. A les 20:26 h, minuts després de l’alerta (20:11 h), Feijóo envia un altre missatge a Mazón: “Ànim. Lidera informativament”, i a les 21:45 h, Mazón admet: “Estem desbordats, no sabem què està passant realment, però ens arriben desenes de desapareguts i no ho puc confirmar”.
La transcripció fa referència també als contactes entre el govern espanyol i la Generalitat valenciana des del primer moment, i a les dificultats en l’accés als municipis afectats.
Així, a les 23:21 h, Feijóo pregunta a Mazón si el govern espanyol ha trucat, i demana concreció sobre a quina hora ho ha fet i quin ministre té “de referència”. Mazón li respon: “Més o menys sí. Han muntat un gabinet de crisi que no serveix per a res".
En aquest sentit, Mazón explica els contactes que ja ha mantingut amb l’executiu: “He parlat amb Sánchez, Montero i amb Defensa i Interior per tenir efectius en prealerta per a demà. El problema és que no podem ni entrar en molts pobles amb gent a les teulades morta de por”.
Feijóo també pregunta a Mazón quan creu que acaba la dana, i aquest respon: “Fa una hora, però a través de delegació de moment tenim tot el que necessitem que ara mateix és l'UME”. A més, avança que hi haurà víctimes mortals: “Serà un puto desastre”.
Dos minuts després, a les 23:25 h, Feijóo respon: “Si creus que he de venir demà o dijous al matí estic a l’ordre”.
