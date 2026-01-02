La Generalitat busca modernitzar i agilitzar els tràmits en línia
L’Administració catalana ja ha canviat 900 formularis i aspira a adaptar-ne 600 més abans de l’estiu
Quim Bertomeu
El Govern va llançar al novembre una reforma de l’Administració amb 50 propostes, algunes de gran abast i d’execució complexa, i d’altres de més quirúrgiques i d’implementació immediata. Entre aquestes últimes, la Generalitat ha començat ara un procés per intentar agilitzar els tràmits en línia que ofereix als ciutadans. Aquesta millora requereix diversos fronts, com ara reduir l’ús de formularis PDF quan es trasllada informació a l’Administració i potenciar l’ús de Bizum per a certs pagaments.
La Generalitat renovarà un total de 1.550 tràmits per fer-los més àgils. ¿Quin problema té un formulari en PDF en una tramitació administrativa? Doncs que cal descarregar-se el fitxer, emplenar-lo, sovint imprimir-lo per signar-lo a mà, escanejar-lo i tornar a adjuntar la documentació al tràmit corresponent. Per afegir-hi complexitat, de vegades, quan el formulari en qüestió arriba al funcionari, aquest ha de tornar a introduir les dades en el sistema. A més, aquest és un mètode que no sempre s’adapta bé als dispositius mòbils.
Amb el nou format que planteja la Generalitat, la idea és que totes les dades que es traslladin a l’Administració siguin per mitjà d’un formulari HTML. Això és una pàgina web interactiva dissenyada per recollir les dades de l’usuari i enviar-les a un servidor a través d’internet sense haver de descarregar-se cap document. Amb aquest canvi, la Generalitat persegueix "facilitar tot el procés i aconseguir un estalvi de temps important". Aquest canvi ja s’ha introduït, segons dades del Govern, en 900 tràmits, i aspira a adaptar-ne 650 més els mesos vinents. L’objectiu final és que "el 100%" dels tràmits "siguin accessibles des de qualsevol dispositiu i navegador abans del mes de juny del 2026".
Evitar errors i estalviar temps
Aquesta reforma de l’Administració es pilota des del Departament de Presidència, que lidera Albert Dalmau. El conseller va defensar que "actualment hi ha massa tràmits que s’han de fer en formularis que estan en PDF", fet que complica el procediment. "El nostre objectiu és posar-hi fi. Les persones que es dirigeixen a l’Administració de manera telemàtica ho han de poder fer amb facilitat. I, a més a més, això ens ha d’ajudar a evitar errors i estalviar temps", va acabar afegint. Aquest projecte té un pressupost de 4,3 milions d’euros.
Un altre dels objectius que té aquest projecte de simplificació administrativa és el de potenciar que els ciutadans puguin pagar els tràmits mitjançant l’aplicació Bizum. Actualment, ja hi ha 329 formularis que admeten aquest mètode de pagament, com ara l’homologació i convalidació de títols estrangers, la certificació energètica dels edificis, l’autorització del permís de treball per a persones estrangeres o la convocatòria per accedir als Mossos d’Esquadra. En el primer semestre del 2025, segons les dades que l’Administració té comptabilitzades, la Generalitat va registrar un total de 6.507 operacions amb Bizum, circumstància que va arribar a la suma d’imports rebuts per aquesta via de 346.544,48 euros. Ara el pla és anar més enllà.
La reforma de l’Administració és un dels pilars de la legislatura del president Salvador Illa. Des que es va anunciar, la Generalitat ja ha implementat algunes mesures a més de la substitució dels PDF. Per exemple, va impulsar un canvi integral a la seva web que, a través de la intel·ligència artificial, pretén facilitar les consultes i tramitacions als usuaris. També ha suprimit la cita prèvia obligatòria com a requisit previ per relacionar-se amb la Generalitat i ha reconegut el dret a l’error per evitar conflictes judicials quan hi ha errors al concedir ajudes a persones vulnerables.
Hi ha altres projectes pendents que requeriran més temps perquè cal portar-los al Parlament i, sobretot, perquè el Govern haurà de negociar-los tant en el terreny polític com en el sindical. Per exemple, la Generalitat vol canviar l’accés a la funció pública i també professionalitzar els directius del sector públic perquè, a diferència d’ara, no tots siguin nomenats per afinitat política. També vol transformar l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) en una "agència independent" que fiscalitzi tots els departaments en què s’estructura la Generalitat. Aquests projectes seran els que determinaran la profunditat de la reforma.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia