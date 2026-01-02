Les retallades a l’ajuda a l‘Amèrica Llatina es xifren en 2.000 milions a l’any
Trump elimina 5.800 programes finançats per l’USAID i cancel·la 4.100 subvencions
Abel Gilbert
L’USAID (l’agència d’ajuda al desenvolupament dels Estats Units) ha sigut a Amèrica Llatina la sigla d’una paradoxa: per a uns, un instrument de col·laboració inestimable de la Casa Blanca amb els necessitats de la regió. D’altres, en canvi, des dels començaments de la revolució cubana fins al chavisme i els seus successors o aliats, l’han vist com una manera d’exercir el soft power.
Però aquestes controvèrsies no són actuals des que l’Administració de Donald Trump va decidir de forma intempestiva envestir aquesta agència de cooperació. Al secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, responsable d’una reorientació radical de la política de Washington al sud del Río Bravo, no li ha suposat un obstacle eliminar prop de 5.800 programes finançats per l’USAID i cancel·lar unes 4.100 subvencions.
Trump, amb el seu gir, ha reordenat de manera dràstica el mapa de l’assistència que afecta els llatinoamericans en els programes de protecció temporal a més de 600.000 migrants haitians i veneçolans.
Deportacions
Els especialistes coincideixen que la gestió migratòria ha quedat castigada degut no només a l’ocàs de l’USAID sinó a la contrapart política que ha significat l’agressiva política de deportacions de l’era Trump. La falta de finançament per a les estratègies de reintegració deixarà en situacions de més vulnerabilitat els retornats, sense programes efectius que facilitin la seva inclusió social i econòmica, d’acord amb els especialistes. Metges del Món ha qualificat de "catastròfics" les retallades a escala global en una línia de reducció pressupostària que era preexistent, tot i que no brutal i expeditiva com a partir del 2025.
L’Amèrica Llatina rebia uns 2.000 milions de dòlars d’assistència anual que es van destinar a les àrees de salut, educació, economia i de diverses instàncies de la societat civil. L’empremta de l’USAID s’ha pogut verificat en nombrosos fronts i territoris, des de l’aportació a la creació de sistemes d’irrigació a Guatemala fins a les tones d’ajuda humanitària, principalment aliments, a Veneçuela, malgrat la situació d’enemistat entre el primer Govern de Trump i Nicolás Maduro.
En una Amèrica Llatina cada vegada més exposada als huracans, terratrèmols i sequeres, l’absència del suport de l’USAID amenaça d’agreujar la fragilitat davant eventuals crisis. El tancament ha tingut alhora un efecte material en l’acomiadament de treballadors socials, tècnics, professionals, el col·lapse de certes xarxes comunitàries de dones, joves i indígenes, així com els diners per a emprenedories renovables. Al justificar la mesura, Marco Rubio va dir que moltes vegades l’USAID actuava en contra dels interessos de Washington. Per a Cuba, en canvi, l’agència ha sigut sinònim d’anticomunisme. La Bolívia d’Evo Morales la va expulsar el 2013. Veneçuela també ha sigut hostil a la seva presència, llevat d’excepcions.
