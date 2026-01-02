"No oblidaré els meus principis: soc demòcrata socialista i així governaré"
Gisela Boada
Nova York va estrenar ahir any i una "nova era" amb la presa de possessió del demòcrata Zohran Mamdani, que va assumir públicament l’alcaldia poc després de les 14.00 hores en la històrica escala de l’Ajuntament, investit pel senador Bernie Sanders i davant milers de persones. "Avui comença una nova era, estaré del costat de la classe treballadora i d’aquells que necessitin menjar i suport, d’aquells que vegin impossible referir-se a aquesta ciutat com a casa", va declarar Mamdani, el primer alcalde musulmà i socialista de la Gran Poma. "Si vostè és novaiorquès, jo soc el seu alcalde; independentment que no estiguem d’acord i tot i que no m’hagin votat", va afegir.
En el seu discurs, va posar el focus en el seu compromís amb afrontar la falta de vivenda, la lluita pel medi ambient, la necessitat d’apujar els salaris, la protecció dels immigrants i el respecte a la llibertat religiosa, cultural i ètnica a la ciutat. Mamdani, de 34 anys, assumeix les regnes de Nova York amb la missió de liderar l’urbs des de l’esquerra i oferir un contrapès al populisme del Govern de Donald Trump. "L’esquerra demostrarà que es pot, que Nova York pot ser exemple del món sencer", va anunciar Mamdani, que va evocar la seva adolescència a la ciutat, on va arribar des d’Uganda amb set anys, com a exemple de la Nova York de les oportunitats. "Aquest moment exigeix una nova política basada en l’esperança; no abandonaré els meus principis: vaig arribar com a demòcrata socialista i així governaré", va afirmar.
Amb els majúsculs reptes que ha d’afrontar i que va prometre en campanya, el flamant alcalde va deixar clar que el seu projecte és possible. "Nova York pertanyia només als rics i ben connectats i molts n’han patit les conseqüències", va afirmar, després d’assegurar que treballarà per "reduir" aquesta bretxa perquè la ciutat, va insistir, pertany a tothom i no als "privilegiats". El discurs va girar al voltant del concepte d’"universalitat", d’acostar la ciutat a tots, però de treballar especialment per als que han quedat marginats en favor d’"uns quants".
