Ucraïna va simular la mort d’un líder militar per caçar agents russos
El Periódico
Ucraïna va confirmar ahir que un comandant militar rus que lluitava per Kíiv, la mort del qual es va anunciar la setmana passada, era viu i que la seva mort havia sigut simulada per identificar agents russos.
El 27 de desembre, el Cos de Voluntaris Russos (RDK) va anunciar que el seu comandant, Denís Kapustin, havia mort al front de la regió de Zaporíjia (sud d’Ucraïna) durant un atac perpetrat amb drons russos. El servei d’intel·ligència militar ucraïnès (GUR) va dir ahir que la mort va ser inventada i que va formar part d’una "operació especial" durant més d’un mes.
"Enhorabona per tornar a la vida; sempre és un plaer", va declarar el cap del GUR, Kirilo Budànov, en una videoconferència amb Denís Kapustin, difosa pel seu servei.
Al seu torn, Denís Kapustin va afirmar estar a punt per "tornar a la zona d’operacions" al front i reprendre el comandament de la seva unitat. Segons la GUR, la mort simulada els va permetre identificar els membres dels serveis especials russos que havien posat preu al cap de Kapustin i el volien assassinar.
"També rebem la suma de diners assignada pels serveis especials russos per portar a terme aquest crim", concretament 500.000 dòlars, va declarar un funcionari anònim de la GUR en el vídeo.
Conegut en cercles ultra
Denís Kapustin, figura reconeguda en els cercles d’ultradreta i hooligans russos, va ser acusat en el passat de defensar idees neonazis.
Conegut per diversos àlies, com Nikitin i White Rex, es va establir a Ucraïna abans de la invasió russa de febrer del 2022, on va organitzar combats i va ser propietari d’una marca de roba. Després d’alçar-se en armes per lluitar per Kíiv, va acaparar titulars la primavera del 2023 quan la seva unitat va fer incursions frontereres a Rússia des d’Ucraïna.
