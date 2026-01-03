Bombardejos a Caracas
Claus del conflicte entre els Estats Units i Veneçuela: poder, legitimitat, petroli i narcotràfic
DIRECTE | Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas
Maduro denuncia «la gravíssima agressió militar» dels EUA contra Veneçuela
Guillem Ortu
Les tensions de les últimes setmanes entre els Estats Units i Veneçuela han culminat la matinada d’aquest dissabte amb els bombardejos registrats a Caracas i la captura de Nicolás Maduro, segons ha anunciat el president nord-americà, Donald Trump, a través de les xarxes: «Els Estats Units han dut a terme amb èxit un atac a gran escala contra Veneçuela i el seu líder, el president Nicolás Maduro, que ha sigut capturat i traslladat amb avió, juntament amb la seva dona, fora del país. Aquesta operació s’ha portat a terme en col·laboració amb les forces de l’ordre nord-americanes», diu el comunicat, on també s’anuncia una conferència aquesta tarda.
Comunicat emès per Donald Trump
Segons van indicar a CBS News dos funcionaris nord-americans, el president nord-americà va ordenar els atacs aeris fa dies. La Força Aèria dels EUA ha emès un avís per prohibir la circulació d’aeronaus per l’espai aeri veneçolà.
Per la seva banda, el govern veneçolà ha denunciat la «gravíssima agressió militar» en localitats civils i militars de la capital, així com altres estats centrals com Miranda, Aragua o La Guaira. Segons un comunicat llegit a la televisió estatal, s’ha ordenat el «desplegament del Comando per a la Defensa Integral de la Nació».
Explosions a Veneçuela atribuïdes als EUA
Claus del conflicte
La campanya de pressió nord-americana es fonamenta en la il·legitimitat del Govern veneçolà, després que el país nord-americà reconegués formalment el 2019 Juan Guaidó com a president interí enmig del seu pols amb Maduro. El debat es va revifar amb les eleccions de Veneçuela del 2024, quan el govern nord-americà novament va sostenir per mitjà de funcionaris com Marco Rubio que el president veneçolà havia perdut i, per tant, no tenia dret legal a la presidència.
Les reserves de petroli de Veneçuela, amb operacions ocasionals sota llicència dels Estats Units, també es troben al centre del conflicte. El vaivé de l’administració de Trump, que exerceix pressió al mateix temps que gestiona els impactes en mercats energètics, i la palanca de negociació que aquests recursos representen per a Maduro el situen com un element central de l’enfrontament.
Més enllà de comptar amb la reserva global més gran de petroli, a Veneçuela hi ha unes 7.000 tones de reserves d’or, així com altres metalls preciosos com coure, ferro i minerals com diamants.
Un altre dels grans arguments de Trump per justificar operacions militars és la seva lluita contra el narcotràfic, especialment per posar fre al flux de fentanil i cocaïna. En les últimes setmanes, el govern nord-americà ha executat més de 30 atacs aeris contra embarcacions al Carib i el Pacífic, amb almenys 115 morts reportades.
Cal recordar que Trump va designar els càrtels de la droga com a organitzacions terroristes i va qualificar el fentanil com una arma contra la seguretat nacional. Per la seva banda, Maduro va insistir fa tot just uns dies en la necessitat d’arribar a un acord per combatre el narcotràfic.
Més enllà de les operacions militars, les sancions selectives, amb especial focus en el sector petroler, són el principal mecanisme de pressió dels EUA. Algunes de les més recents afecten diverses empreses i van suposar el «bloqueig total» de diversos vaixells. A més dels mundialment coneguts aranzels, que des de l’abril passat són del 25% sobre béns de qualsevol país que importi petroli del país sud-americà, des dels EUA es va sancionar diverses empreses xineses per la seva participació en l’exportació de cru veneçolà.
D’igual manera, es van imposar sancions a una desena d’individus i entitats dedicats al comerç de drons a Veneçuela que compartien vincles amb l’Iran.
