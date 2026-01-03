Atac sobre Veneçuela
¿Com va ser la captura de Maduro a càrrec de les forces especials dels EUA?
El líder veneçolà va ser traslladat en helicòpter juntament amb la seva dona fins al portaavions USS Iwo Jima, en el qual viatja amb destinació a Nova York, segons va explicar Trump
Ricardo Mir de Francia
Els Estats Units havien posat preu al seu cap: 50 milions de dòlars per qualsevol informació que conduís a la seva captura, requerida pels tribunals nord-americans des que el Departament de Justícia el va acusar de «narcoterrorisme» el 2020. Aquella vella aspiració de Donald Trump, l’home que va posar en marxa la imputació de Nicolás Maduro durant la seva primera presidència, s’ha fet realitat aquest dissabte. L’autòcrata veneçolà ha sigut «capturat» juntament amb la seva dona, Cilia Flores, per les forces especials dels EUA en un lloc indeterminat de Veneçuela i traslladat en helicòpter fins al portaavions USS Iwo Jima, des del qual viatjaria a aquestes hores amb destinació a Nova York.
«Ben aviat enfrontaran tota la ira de la justícia americana als tribunals en territori nord-americà», va dir la fiscal general de l’Estat, Pam Bondi, referint-se a Maduro i la seva dona. No deixa de ser paradigmàtic dels temps que corren que el braç allargat de la justícia nord-americana s’hagi manifestat mitjançant una vulneració de la justícia internacional, segons els experts, una agressió militar de llibre amb el bombardeig d’instal·lacions civils i militars veneçolanes i el segrest del seu president. Una operació que recorda la captura del líder panameny Manuel Noriega el 1989, quan Ronald Reagan era president. Noriega, com Maduro, havia sigut acusat de narcotràfic.
Fins al moment només es coneixen alguns detalls sobre l’aprehensió del veneçolà, una operació que, segons CBS News, va anar a càrrec de la unitat d’elit de forces especials de l’Exèrcit, coneguda com a Delta Force. Trump no va voler confirmar que fos aquesta unitat en concret, però sí que va dir que Maduro i Flores es trobaven en una «vivenda franca protegida per agents armats» quan van ser localitzats pels seus militars. «Una fortalesa», en les seves pròpies paraules. «Van trencar les portes metàl·liques i els van treure d’allà en tot just uns segons», va dir el republicà en una entrevista a Fox News després d’explicar que va seguir l’operació en directe des de la seva residència a Mar-a-Lago (Florida), envoltat d’oficials de l’Exèrcit i altres membres de la seva Administració.
Operació retardada pel clima
L’operació havia sigut aparentment preparada amb extrema minuciositat. D’acord amb Trump, les forces especials van construir prèviament una casa «idèntica» a aquella en la qual s’amagava Maduro. Van reproduir les entrades i sortides, així com les seves mesures de seguretat. El pla inicial preveia portar a terme l’operació «fa quatre dies» (en vigília de l’Any Nou), però va acabar posposant-se per les inclemències del temps. «De sobte tot es va obrir i vam donar el nostre vistiplau», va explicar el president.
Altres fonts assenyalen que el Pentàgon va ser capaç d’identificar totes les rutines de l’«il·legítim dictador» veneçolà, segons va dir Trump. Els seus «patrons vitals»: des dels seus moviments diaris fins als diferents llocs on pernoctava, segons ‘The Washington Post’. En les últimes setmanes va desplegar a la regió dues unitats de la Delta Force, una procedent del Pròxim Orient i una altra del Nord de l’Àfrica.
Acusació contra Maduro
Trump va suggerir que dos soldats nord-americans van resultar ferits durant l’operació, però va assenyalar que no hi va haver morts. «Tampoc hem perdut cap avió. Tots han tornat. A un helicòpter el van colpejar dur, però hem aconseguit recuperar-lo», va remarcar el novaiorquès.
Ara Maduro haurà de comparèixer davant un tribunal federal de Nova York per respondre a les acusacions de narcotràfic i conspiració amb terroristes. Els EUA l’acusen de dirigir el càrtel dels Soles, una xarxa informal i corrupta de militars i funcionaris acusada d’haver rebut durant anys suborns de la guerrilla colombiana de les FARC per transportar tones de cocaïna als EUA a través de Veneçuela. Alguns experts han qüestionat que els Soles sigui un càrtel tradicional o que existeixi cap evidència del presumpte lideratge de Maduro sobre l’organització.
