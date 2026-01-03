En Directe
Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas
Consulta l'última hora de l'escalada de tensió entre els dos països
Alba Díaz
El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".Fonts de la Casa Blanca han confirmat que, efectivament, l'Exèrcit d'Estats Units ha començat una operació militar en territori veneçolà com a mesura de pressió contra el president, Nicolás Maduro.
Consulta l'última hora de les explosions i de l'escalada de tensió entre els dos països..
Mapa de les explosions a Veneçuela
Les explosions causades pels Estats Units han afectat enclavaments militars però també altres recintes de l'entorn de Caracas. El centre de comunicacions de El Hatillo ha estat un dels que ha rebut danys. Puerto de la Guaira, Fuerte Tiuna i la base aèria de La Carlota també han estat objectius afectats.
Veneçuela demana als EUA una prova de vida de Nicolás Maduro
La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat que desconeix el parador de Nicolás Maduro i de la seva esposa i demana als EUA una prova de vida, després que Donald Trump hagi assegurat que ha estat "capturat i traslladat" fora del país.
Veneçuela confirma atacs a zones civils
El ministre de Defensa de Veneçuela, Vladimir Padrino López, ha denunciat aquest dissabte l'atac amb míssils des d'helicòpters estatunidencs a zones civils de Caracas, així com en altres llocs del país, i ha indicat que estan en la cerca de possibles ferits o morts.
Milei celebra l'anunci de Trump sobre la captura de Maduro: "Viva la llibertat carall"
El president argentí, Javier Milei, ha celebrat aquest dissabte l'anunci de Donald Trump sobre la captura del líder veneçolà Nicolás Maduro mitjançant una publicació en X amb el missatge: "La llibertat avança. Visca la llibertat".
Espanya fa una crida "a la desescalada i la moderació"
El Ministeri d'Exteriors espanyol ha volgut fer "una crida a la desecalada i a la moderació, i a actuar sempre amb respecte al Dret Internacional i als principis de la Carta de NNUU", en un comunicat en relació a la situació a Veneçuela.
Avís dels Estats Units als seus ciutadans a Veneçuela
El Departament d'Estat estatunidenc ha demanat als seus ciutadans a Veneçuela que es resguardessin en les seves llars la matinada del dissabte. A més, el país ha advertit als seus ciutadans que no viatgin a Veneçuela durant mesos.
Colòmbia activa el pla d'emergència fronterer
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha activat l'alerta fronterera després dels atacs efectuats aquesta matinada pels Estats Units (EUA) contra la capital de Veneçuela, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira. "De manera preventiva, el Govern Nacional ha disposat mesures per protegir la població civil, preservar l'estabilitat a la frontera colombo-veneçolana i atendre oportunament eventuals necessitats humanitàries o migratòries", ha anunciat al seu compte d'X.
Trump diu que Maduro ha estat "capturat i traslladat" fora de Veneçuela
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona han estat capturats després de l'atac al país. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha explicat que el líder veneçolà ja ha estat traslladat en avió fora del país.
Atac aeri a Caracas
El govern de Veneçuela ha atribuït als Estats Units l'autoria de diverses explosions al país aquesta matinada. En un comunicat, afirmen que els Estats Units han comès "una gravíssima agressió militar" després de l'atac a "localitats civils i militars" de Caracas i dels estats de Miranda, Aragua i La Guaira.
