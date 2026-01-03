Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas

Consulta l'última hora de l'escalada de tensió entre els dos països

Donald Trump i Nicolás Maduro en dues imatges d'arxiu

Donald Trump i Nicolás Maduro en dues imatges d'arxiu / arxiu

Alba Díaz

El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".Fonts de la Casa Blanca han confirmat que, efectivament, l'Exèrcit d'Estats Units ha començat una operació militar en territori veneçolà com a mesura de pressió contra el president, Nicolás Maduro.

Consulta l'última hora de les explosions i de l'escalada de tensió entre els dos països..

