"Era un escenari de guerra"
Joves supervivents de l’incendi al popular local de l’estació d’esquí alpina recorden les escenes "apocalíptiques" viscudes.
Ricardo Mir de Francia
Terror, commoció i incredulitat pels fets ocorreguts. En uns minuts, la festa de Cap d’Any al bar Le Constellation de Crans-Montana, una estació d’esquí amb 140 quilòmetres de pistes al sud de Suïssa, es va convertir en una ratera en flames. "Vaig pensar que hi havia una baralla, com passa de vegades quan la gent ha begut massa, però llavors la gent va començar a cridar", va explicar Ariel Amar, originari de Ginebra, a la cadena australiana ABC. "Va ser realment xocant veure una cosa així perquè estava ple de gent, molts d’ells molt joves". Entre les víctimes, la majoria de nacionalitat suïssa, hi ha també 14 francesos, 11 italians i 4 serbis, segons van informar les autoritats.
"Les espurnes van volar cap al sostre i tot va calar foc. En uns segons, tot el sostre estava cremant", va dir un testimoni al diari britànic The Times. Laetitia Place, de 17 anys, va aconseguir escapar. "Tots vam veure coses horribles que no hauríem d’haver vist", va explicar a Reuters. "Hi havia una petita porta cap a la qual tots empenyien. Vam caure i vam quedar apilats uns a sobre d’altres. Alguns s’estaven cremant, d’altres jeien morts al nostre costat", va afegir recordant les escenes d’intens pànic. Alguns van aconseguir escapar trencant les finestres. "Estava aterrida, per mi mateixa, pels meus amics, per tots els que eren dins".
Le Constellation era un bar amb tradició entre els més joves i els adolescents. La seva clientela habitual, segons ho han descrit alguns, rondava entre els 15 i els 30 anys. Tenia preus més assequibles que d’altres i no solia cobrar entrada. Tenia una terrassa, un pis arran de terra i un soterrani, on aparentment es va originar l’incendi. "És el bar on ens reunim amb els nostres amics gairebé tots els caps de setmana", va dir el Mathys, resident d’una localitat veïna, a la radiotelevisió pública suïssa. "Pensàvem que era només un petit foc, però quan vam arribar allà vam veure que era com un escenari de guerra. L’Apocalipsi, si he de descriure-ho en una sola paraula. Va ser terrible".
Des de dijous se succeeixen les vigílies als voltants de Le Constellation. Espelmes, flors, desconcert i un immens dolor en una localitat de poc més de 10.000 habitants, molt enfocada al turisme alpí, però on molts es coneixen. "La gent aquí està completament en xoc", deia una periodista de la radiotelevisió suïssa. Moltes famílies continuen buscant els seus. A les xarxes socials s’han creat grups per mirar de localitzar els desapareguts. "Fa 30 hores que busco el meu fill. L’espera és insuportable", va explicar a la cadena francesa BFMTV la Laetitia, la mare d’un adolescent de 16 anys. "Si és a l’hospital, no sé a quin hospital és. Si és al dipòsit de cadàvers, no sé a quin dipòsit de cadàvers és. I si el meu fill és viu, està sol a l’hospital sense que jo pugui estar al seu costat", va afegir reflectint l’angoixa de moltes famílies.
