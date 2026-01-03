Incendi al bar Le Constellation
«Era com un escenari de guerra»: els supervivents de la tragèdia a Crans-Montana relaten el succeït
DIRECTE | Última hora del balanç i de la investigació de l’incendi al bar Le Constellation a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana
Ricardo Mir de Francia
Terror, commoció i incredulitat pel que ha passat. En només uns minuts, la festa de Cap d’Any al bar Le Constellation de Crans-Montana, una estació d’esquí amb 140 quilòmetres de pistes al sud de Suïssa, es va convertir en una ratera envoltada de flames. Centenars de joves, molts d’adolescents, van quedar atrapats a dins. «Vaig pensar que hi havia una baralla, com passa de vegades quan la gent ha begut massa, però llavors la gent va començar a cridar», va dir Ariel Amar, originari de Ginebra, a la cadena australiana ABC. «Va ser realment xocant veure una cosa així perquè estava ple de gent, molts d’ells molt joves».
Les autoritats continuen investigant les causes de la tragèdia, però a mesura que passen les hores sembla imposar-se la tesi que el foc va ser causat per les bengales nadalenques que portaven algunes ampolles de xampany. Les espurnes haurien encès el sostre, segons ha explicat aquest divendres Beatrice Pilloud, la fiscal en cap del comtat de Valais, on es troba la localitat turística. «A partir d’allà el foc es va propagar molt ràpid», va dir Pilloud durant una conferència de premsa. Almenys 40 persones han mort i 115 més van resultar ferides, moltes d’elles en estat crític. Entre les víctimes, la majoria de nacionalitat suïssa, hi ha també 14 francesos, 11 italians i quatre serbis, segons han informat les autoritats. La identificació està sent molt complicada a causa de la gravetat de les cremades.
«Les espurnes van volar cap al sostre i tot es va encendre. En uns segons, tot el sostre estava cremant», va dir un testimoni al diari britànic ‘The Times’. Laetitia Place, de 17 anys, va aconseguir escapar. «Tots vam veure coses horribles que no hauríem d’haver vist», va explicar a Reuters. «Hi havia una petita porta cap a la qual tots empenyien. Vam caure i vam quedar apilats uns a sobre d’altres. Alguns s’estaven cremant, d’altres jeien morts al nostre costat», va afegir recordant les escenes d’intens pànic. Alguns van aconseguir escapar trencant les finestres. «Estava aterrida, per mi mateixa, pels meus amics, per tots els que eren dins».
Bar per als més joves
La Constellation era una bar amb tradició entre els més joves. També els adolescents. La seva clientela habitual, segons l’han descrit alguns, rondava entre els 15 i els 30 anys. Tenia preus més assequibles que d’altres, i no solia cobrar entrada. Comptava amb una terrassa, un pis arran de terra i un soterrani, on aparentment es va originar l’incendi. «És el bar on ens reunim amb els nostres amics gairebé cada cap de setmana», va dir el Mathys, resident d’una localitat veïna, a la radiotelevisió pública suïssa. «Vam pensar que era només un petit foc, però quan vam arribar allà vam veure que era com un escenari de guerra. L’apocalipsi, si he de descriure-ho en una sola paraula. Va ser terrible».
Des de dijous se succeeixen les vigílies als voltants de Le Constellation. Espelmes, flors, desconcert i un immens dolor en una localitat de poc més de 10.000 habitants, molt enfocada al turisme alpí, però on molts es coneixen. «La gent aquí està completament en xoc», deia una periodista de la radiotelevisió suïssa. Moltes famílies continuen buscant els seus. A les xarxes socials, s’han creat grups per mirar de localitzar els desapareguts. Els ferits han sigut traslladats a hospitals de diverses ciutats, també fora de Suïssa. La gravetat de les cremades complica la identificació de les víctimes.
«Fa 30 hores que busco el meu fill. L’espera és insuportable», va explicar a la cadena francesa BFMTV la Laetitia, la mare d’un adolescent de 16 anys. «Si és a l’hospital, no sé a quin hospital està. Si és al dipòsit de cadàvers, no sé en quin dipòsit de cadàvers està. I si el meu fill és viu, està sol a l’hospital sense que jo pugui ser al seu costat», va afegir reflectint l’angoixa de moltes famílies.
