Estats Units «captura» Maduro
Espanya crida a la «desescalada i la moderació» i al respecte del dret internacional a Veneçuela
Recorda que «no ha reconegut els resultats de les eleccions» que el règim diu que va guanyar Nicolás Maduro, malgrat que l’oposició ha presentat les actes que demostren la victòria d’Edmundo González
Mario Saavedra
El Govern d’Espanya crida a la «desescalada i a la moderació» a Veneçuela, després que els Estats Units hagin bombardejat el país aquesta matinada i el president Donald Trump hagi assegurat que han «capturat» i portat fora de Veneçuela el president de facto, Nicolás Maduro.
El Ministeri d’Exteriors està «seguint de prop la situació a Veneçuela», de manera «coordinada» amb els socis de la Unió Europea i els països de la regió.
«Espanya fa una crida a la desescalada i a la moderació, i a actuar sempre amb respecte al Dret Internacional i als principis de la Carta de les Nacions Unides», assegura el Ministeri en un comunicat. En aquest sentit, el Govern de Pedro Sánchez assegura que està disposat «a prestar els seus bons oficis per aconseguir una solució pacífica i negociada a l’actual crisi».
Espanya recorda que el Govern no ha reconegut els resultats de les eleccions del 28 de juliol del 2024 i «sempre ha recolzat les iniciatives per arribar a una solució democràtica per a Veneçuela». També remarca que ha acollit desenes de milers de veneçolans que han hagut d’abandonar el seu país per motius polítics. Entre ells hi ha el que l’oposició considera president legítm, Edmundo González, asilat al nostre país des del setembre del 2024 després de refugiar-se a la residència de l’ambaixador espanyol a Caracas.
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reiterat aquesta mateixa postura. «El Govern d’Espanya està fent un seguiment exhaustiu dels esdeveniments a Veneçuela. La nostra ambaixada i consolats estan operatius», ha escrit en un missatge a la xarxa social X. «Fem una crida a la desescalada i a la responsabilitat. S’ha de respectar el dret internacional i els principis de la Carta de les Nacions Unides».
El ministre José Manuel Albares està seguint la situació a Veneçuela i en contacte amb el gabinet de crisi d’Exteriors i amb altres homòlegs, segons fonts del Ministeri d’Exteriors. «Fins aquest moment, Albares ha mantingut converses amb l’alta representant, Kaja Kallas, i els ministres d’Exteriors d’Itàlia i Portugal (juntament amb Espanya, les dues colònies més grans a Veneçuela) i el Brasil (país fronterer), entre d’altres».
A la matinada d’aquest dissabte s’han produït atacs i explosions a Caracas i diversos estats (Miranda, Aragua, La Guaira). El president Donald Trump ha assegurat que Nicolás Maduro i la seva dona han sigut capturats i trets del país. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha demanat a Trump una prova de vida del líder veneçolà.
Espanyols a Veneçuela
A Veneçuela viuen 141.689 espanyols, segons el Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE). En aquest sentit, el departament dirigit pel ministre José Manuel Albares assegura que està «en permanent contacte» amb l’Ambaixada i el Consolat a Caracas i que la unitat d’emergència consular està pendent «de la situació de la colònia espanyola al país».
El personal de l’Ambaixada i Consolat d’Espanya a Caracas, així com les seves famílies, «es troben tots bé», segons el Ministeri.
A Espanya hi viu una diàspora veneçolana molt nombrosa, amb 377.809 residents de nacionalitat veneçolana, a més dels que ja tenen nacionalitat espanyola.
La posició del Govern respecte a Veneçuela
La posició del Govern de Pedro Sánchez respecte a Veneçuela ha sigut discutida a ulls de l’oposició, que ha criticat proximitat al règim de Nicolás Maduro. L’Executiu recorda sempre que Espanya ha sigut el destí de molts dels veneçolans exiliats, entre ells el que l’oposició considera president legítim, Edmundo González Urrutia.
González va sortir de Veneçuela a principis de setembre del 2024 i va arribar a Madrid en un avió Falcon de les Forces Aèries després de sol·licitar asil polític a Espanya. Estava refugiat a la residència de l’ambaixador espanyol a Caracas des que es van realitzar les eleccions presidencials. Caracas va afirmar que li va concedir un salconduit «en favor de la tranquil·litat», mentre que el Govern espanyol va insistir que va ser una petició personal i va negar una negociació política. Ell mateix va descriure la seva sortida com a «envoltada de pressions, coaccions i amenaces». Sánchez va rebre a la Moncloa González.
