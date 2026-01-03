La gestió de la dana
Feijóo, a Mazón el 29-O: "Porta la iniciativa de comunicació"
El líder del PP remet a la jutge l’acta notarial amb els missatges a l’expresident
Laura Ballester
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estava més preocupat per l’estratègia comunicativa que no pas per l’emergència del 29-O, en què la dana va posar fi a la vida de 230 persones. Quan el llavors president de la Generalitat i del PP al País Valencià, Carlos Mazón, va informar el president del partit en l’àmbit nacional dels primers morts, la resposta de Feijóo va ser de pura estratègia política. "Lògic. Ànim, amic. Porta la iniciativa de comunicació".
Feijóo a la fi va remetre ahir a la jutge de la dana els missatges que va escriure el 29 d’octubre del 2024 a Mazón. Uns missatges que va ometre en la primera resposta a la jutge de Catarroja, ja que només va transcriure a l’acta notarial les respostes de Mazón.
El primer missatge de Feijóo a Mazón el va escriure a les 19.59 hores, després de trucar-li i no aconseguir parlar-hi: "Amic Carlos. Us envio a tots els ciutadans de la comunicat [sic] valenciana la meva solidaritat i ànim per superar aquesta situació. Estic a l’ordre per al que tota l’organització i jo mateix puguem ser d’utilitat. Una forta abraçada".
En la comunicació següent Feijóo aconsella Mazón a les 20.26 hores: "Ànim. Lidera informativament com vas fer amb l’incendi", en clara referència a l’incendi de l’edifici del barri de Campanar a València, el 22 de febrer del 2024.
Detalls polítics
Entre altres missatges, Feijóo escriu a les 23.21 hores. "Diu el govern que us ha trucat... espero que sigui així i us prestin prou ajuda". Mazón respon: "Més o menys, sí". El líder del PP en demana detalls, però polítics i relacionats amb el Govern: "A quina hora us han trucat? Quins ministres tens de referència? Quan es creu que s’acaba la dana?".
Tots dos s’escriuen a les 23.25 hores. "Si creus que he de venir demà o dijous al matí. Estic a l’ordre", diu Feijóo. En el mateix minut Mazón informa el líder del PP sobre les primeres persones que han mort, tot i que en la seva compareixença al Congrés va indicar que no en va tenir esment fins a la matinada. La resposta de Feijóo és, si més no, freda, a les 23.27 hores: "Lògic. Ànim amic. Porta la iniciativa de comunicació. És la clau. Els alcaldes, diputacions, coordinats i amb la gent i tu informant".
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats