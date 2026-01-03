Acte solemne
Felip VI reivindicarà a Estrasburg el perfil europeu de la democràcia espanyola
El Rei i el president portuguès intervindran al Parlament el 21 de gener per commemorar els 40 anys de l’adhesió d’aquests dos països
Pilar Santos
El rei Felip VI projectarà el perfil europeu d’Espanya el 21 de gener al Parlament d’Estrasburg, on intervindrà juntament amb el president de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en una sessió solemne per commemorar els 40 anys dels dos països en el projecte comunitari. Segons diuen fonts parlamentàries, a l’hemicicle prendran la paraula els dos caps d’Estat, un gest d’alt valor simbòlic que reforça l’eix ibèric en el cor institucional de la Unió Europea.
La presència conjunta de Felip VI i Rebelo de Sousa no és només protocol·lària. Tots dos mantenen des de fa anys una relació fluida i pròxima, que s’ha traduït en una intensa agenda bilateral i en una sintonia personal poc habitual entre caps d’Estat. Portugal ha ocupat, a més, un lloc destacat en la narrativa institucional de la corona espanyola aquests últims anys. Va ser la primera destinació oficial a l’estranger dels Reis després de la proclamació de Felip VI el juny del 2014 i, una dècada després, també va ser l’escenari de la primera sortida internacional en solitari de la princesa Elionor, el juliol del 2024.
L’acte d’Estrasburg s’emmarca en una seqüència més àmplia de commemoracions pel 40è aniversari de l’adhesió espanyola a les llavors Comunitats Europees, una firma que va tenir lloc el 12 de juny de 1985. L’efemèride ja va ser recordada el 12 de juny de l’any passat en un acte solemne celebrat al Palau Reial de Madrid i presidit per Felip VI, una cerimònia que va quedar políticament deslluïda per la dimissió, poques hores abans, de Santos Cerdán com a secretari d’Organització del PSOE arran de l’escàndol de les suposades comissions per obres públiques que esquitxa el partit. L’entrada oficial d’Espanya en el projecte europeu, però, va ser l’1 de gener de 1986, i per això la intervenció en el ple es fa aquest mes.
El cap de l’Estat espanyol recorda sovint l’impacte transcendental que ha tingut Europa en la vida dels espanyols i també del risc que corre el projecte en aquests moments amb l’auge dels partits euroescèptics. En el seu discurs de la nit de Nadal, l’últim que ha pronunciat, per exemple, va destacar la "modernització i progrés econòmic i social" que va suposar per al país l’entrada en el club europeu i també el pes que va tenir per "consolidar" les "llibertats democràtiques" que els ciutadans anhelaven després de la dictadura de Francisco Franco. A més, Felip VI va remarcar de manera positiva l’"aposta decidida per Europa" de l’opinió pública espanyola. Actualment, entre els tres partits amb més suport a les urnes, és a dir, el PP, el PSOE i Vox, només aquest últim ataca de forma oberta la Unió Europea i proposa desmantellar-la.
En l’acte del Palau Reial del juny, el Rei va aprofitar la intervenció per insistir en una advertència que ha anat guanyant pes en els seus discursos europeus. "La llibertat i la democràcia no són conquestes garantides: es defensen cada dia en una construcció col·lectiva que només perdurarà si continua sent una obra viva", va afirmar, en al·lusió a un context internacional marcat per "grans tensions i rivalitats geopolítiques i econòmiques".
Reconeixement de Metsola
A Brussel·les, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha emfasitzat sovint l’aportació espanyola a la Unió aquestes quatre dècades. Les contribucions d’Espanya, va dir no fa gaire, "han sigut crucials per reforçar i enriquir el projecte comú europeu en molts aspectes" i han fet que avui resulti "impossible imaginar una UE forta sense Espanya al nucli". També ha destacat el paper del país en el reforç del pes geopolític europeu i en polítiques clau com la lluita contra el terrorisme i les transicions verd i digital.
La intervenció conjunta arriba, a més, en un moment de transició política a Portugal. El president lusità acabarà el mandat el 2026, després de 10 anys al capdavant de la direcció de l’Estat. Les eleccions presidencials estan previstes per al 18 de gener i, si no hi ha cap candidat que obtingui majoria absoluta, la segona volta se celebrarà el 8 de febrer.
