Escalada de tensió
Els Estats Units confirmen l’atac «a gran escala» contra Veneçuela, que declara l’estat d’emergència
Donald Trump ha ordenat aquesta nit atacar objectius dins de Veneçuela, inclosos militars, en una escalada de la seva campanya de pressió al règim de Nicolás Maduro, segons van informar fonts de l’Administració a CBS News.
DIRECTE | Crisi entre els Estats Units i Veneçuela: última hora de les fortes explosions registrades a Caracas
Jordi Grífol
El president nord-americà, Donald Trump, ha confirmat que els Estats Units han portat a terme «amb èxit un atac a gran escala contra Veneçuela i el seu líder, el president Nicolás Maduro, que ha sigut capturat i tret del país juntament amb la seva dona». Hores abans, el govern de Veneçuela havia denunciat «la gravíssima agressió militar» dels Estats Units després que es registressin diverses detonacions i explosions en localitats civils i militars dels estats de Miranda, Aragua, La Guaira i la capital del país, Caracas, i va ordenar el «desplegament del Comando per a la Defensa Integral de la Nació».
«S’ha ordenat l’immediat desplegament del Comando per a la Defensa Integral de la Nació i dels òrgans de Direcció per a la Defensa Integral en tots els estats i municipis del país», va dir el Govern veneçolà en un comunicat llegit a la televisió estatal VTV.
LLOCS EN QUÈ S’HAN REGISTRAT EXPLOSIONS A VENEÇUELA
Maduro va ordenar la implementació del decret que declara l’estat de «commoció exterior» per protegir el territori nacional i passar «immediatament a la lluita armada». Com a part d’aquest mateix decret va anunciar el desplegament militar i policial.
A les xarxes socials van començar a circular imatges d’explosions en diversos punts de la capital veneçolana, mentre alguns usuaris van reportar detonacions en el principal fort militar del país, Fuerte Tiuna, a l’oest de la ciutat i a la base militar de La Carlota.
Atacs contra diversos objectius
Funcionaris nord-americans han confirmat a CBS News que Trump ha ordenat els atacs en territori veneçolà poc després que se sentissin explosions i sobrevols a prop de Caracas dissabte a la matinada.
Fox News també ha confirmat que Trump ha ordenat els atacs aeris contra diversos objectius dins de Veneçuela, amb un focus més gran a la zona costanera al voltant de La Guaira, a prop de l’aeroport de Maiquetía i en una zona que inclou possibles objectius militars clau per al règim de Maduro.
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà