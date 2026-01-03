Atac contra el país llatinoamericà
Bases militars, ports i aeroports: els objectius atacats pels EUA durant la seva agressió contra Veneçuela
El fiscal general veneçolà confirma que els bombardejos nord-americans en tres estats del país, a més de la capital, han deixat «víctimes innocents»
Ricardo Mir de Francia
Els Estats Units han bombardejat aquest dissabte bases militars i infraestructures estratègiques a Veneçuela, l’inici d’una agressió militar que, segons Donald Trump, s’ha saldat amb la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores. Les primeres explosions es van registrar entorn de les 3.00 hores hora local de Caracas, segons van informar les agències de notícies i els mitjans locals, i van anar acompanyades del sobrevol d’avions i helicòpters a baixa altura. Grans columnes de foc van trencar l’horitzó a la capital i els seus voltants. El Govern veneçolà va confirmar que els atacs no només van colpejar Caracas, sinó també els estats limítrofs de Miranda, La Guaira i Aragua.
Bases militars, ports i aeroports, així com infraestructures de telecomunicacions i altres objectius civils van ser bombardejats en les primeres hores de l’ofensiva, descrita pel president Trump com «un atac a gran escala». Tot això amb l’aparent objectiu de neutralitzar la resposta militar veneçolana, des de la mobilització de forces fins al desplegament de l’aviació o les defenses antiaèries, i tallar les línies de subministrament de la capital. A més de propagar la confusió i el caos.
Instal·lacions atacades pels EUA a Veneçuela
Un dels objectius va ser el Fuerte Tiuna, la instal·lació militar més gran del país, situada al sud de Caracas, seu del Ministeri de Defensa i de la Comandància General de les Forces Armades Bolivarianes. Després de les explosions al complex, els habitants dels seus edificis residencials es van llançar al carrer per mirar de fugir. Alguns a peu, d’altres en vehicles de tota índole, segons va informar l’agència EFE. El ministre de Defensa veneçolà, Vladimir Padrino, va confirmar l’atac contra Fuerte Tiuna, portat a terme –segons va explicar– mitjançant helicòpters de combat.
Bases aèries
Un altre dels punts atacats hauria sigut la base aèria El Libertador, també coneguda com a Palo Negro, la més important del país, que ha servit històricament per recolzar les operacions i la logística de la Força Aèria Veneçolana, segons el portal especialitzat Defense Blog. Part de la seva importància es deriva de la seva ubicació central a la província d’Aragua, que facilita l’arribada de les aeronaus a altres punts del país. També van ser atacades la base aèria Generalísimo Francisco de Miranda, coneguda com La Carlota, la principal base aèria de la capital, important per coordinar la defensa aèria de Caracas, així com l’aeroport civil d’Higuerote, a l’estat de Miranda. Algunes fonts afirmen que en el passat va ser utilitzat per allotjar sistemes de defensa antiaèria de llarg abast.
Les autoritats veneçolanes no han detallat fins ara els danys, tot i que algunes informacions apunten que s’haurien atacat pistes d’enlairament, aeronaus estacionades i zones militars adjacents.
‘Puerto de Caracas’
Al port caribeny de La Guaira, situat uns 30 quilòmetres al nord de Caracas, es van registrar també fortes explosions. Diversos vídeos mostren danys visibles a les instal·lacions i almenys un barco en flames. La Guaira és un dels principals ports comercials i militars del país, molt rellevant per al proveïment de la capital i el comerç exterior veneçolà.
A les muntanyes que envolten Caracas va ser bombardejat el Cerro el Volcán, també conegut com ‘el turó de les antenes’, per les infraestructures crítiques que allotja per a les telecomunicacions i els senyals de ràdio i televisió. No hi ha constància que la televisió veneçolana hagi deixat de funcionar, tot i que, d’acord amb Reuters, s’han registrat apagades elèctriques en algunes zones del sud de Caracas.
El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va afirmar durant una compareixença televisiva que els atacs nord-americans han deixat víctimes, tot i que no va precisar xifres. «Víctimes innocents han sigut mortalment ferides i d’altres assassinades en aquest atac terrorista criminal», va assegurar el fiscal després de demanar a la població que mantingui «la calma i la vigilància».
