Jaume Duch: "En un món cada vegada més competitiu, Europa i Catalunya s’han d’obrir més"
Espanya i Catalunya celebren aquest any el 40è aniversari de l’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea, el germen de l’actual UE. Per recordar aquell fet històric i els reptes que encara té el club comunitari i la projecció internacional de Catalunya, EL PERIÓDICO conversa amb el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, que entre els anys 2006 i 2024 va estar al capdavant de la comunicació del Parlament Europeu, com a testimoni d’excepció de la construcció del club comunitari.
«Aquests 40 anys [de pertinença a la UE] han sigut segurament els millors 40 anys de la nostra història»
Laura Puig
¿Què han significat per a Espanya i per a Catalunya aquests 40 anys de pertinença a la UE?
El canvi ha sigut radical. És evident que la situació fa 40 anys era molt diferent i la possibilitat d’integrar-se a la CEE va canviar moltes coses, va significar un suport des del punt de vista econòmic molt important, però alhora va suposar entrar en un espai de democràcia, de respecte de les llibertats, els drets humans i els valors. Participar de la Comunitat Europea va ser una manera de consolidar el canvi democràtic.
¿Com té previst commemorar l’aniversari el Govern?
El Govern té ben clar que és important reivindicar aquests 40 anys perquè han sigut segurament els millors 40 anys de la nostra història. Ara és el moment de fer balanç. Només una xifra: el PIB català quan Espanya va entrar a la CEE era d’uns 38.000 milions d’euros, en aquest moment és de més de 280.000 milions. Però alhora, el Govern també vol aprofitar aquest any per posar en marxa la reflexió sobre cap a on ha d’evolucionar aquesta UE per mirar de fer front a reptes molt diferents i probablement molt més difícils que els de fa uns anys.
¿Quins són els reptes més rellevants a curt i mitjà termini?
La situació del món ha canviat de manera bastant radical. Això ha alterat els paràmetres de les relacions internacionals i els de les mateixes prioritats de la UE. Una vegada més, la UE haurà de reinventar-se i ser capaç de ser flexible per fer front a uns reptes que van des de la seguretat i la defensa, fins a la competitivitat. En un món cada vegada més competitiu, en el qual cada vegada hi ha menys i no més regles per regular el comerç internacional, Europa ha de ser capaç d’obrir-se més i Catalunya, en aquest sentit, també.
Es tracta d’un moment crucial per al projecte europeu, amenaçat des de diferents fronts. ¿Com es contraresten aquests atacs?
El primer que s’ha de fer és reconèixer el problema. No podem autoenganyar-nos. Moltes vegades els atacs contra la UE, en el fons, el que busquen és atacar el model europeu de democràcia plena i de respecte a les llibertats, els drets humans i els valors, i debilitar-lo. La UE és el gran escut dels seus estats membre i és segurament la protecció més eficaç davant aquests atacs.
Amb Trump, la UE ha optat per la tàctica de l’"apaivagament» però, vista l’Estratègia de Seguretat Nacional, sembla que no està fent gaire efecte.
Aquesta estratègia ha acabat d’obrir els ulls als que potser encara no volien fer-se la fotografia real de la situació. Jo sí que veig una reacció més forta i, de fet, la vam veure en l’últim Consell Europeu, en el qual els estats van ser capaços d’aprovar una mobilització de 90.000 milions d’euros per a Ucraïna. Dit això, jo crec que amb els EUA s’hi ha de conviure i, per tant, sense ser naïf, hem de saber en quins camps podem cooperar i en quins d’altres la cooperació ja no serà tan forta. Els EUA continuen sent el primer soci comercial de la UE i viceversa, i això no canviarà.
Un dels objectius del Govern és impulsar el paper de les regions a la UE. ¿Quin marge real tenen avui per influir en Brussel·les i a què aspira el Govern?
Potser poden jugar-hi més en el futur, però ja juguen un paper important. En els últims mesos, diferents organitzacions de regions potents, com la mateixa Catalunya, i el Comitè de les Regions hem jugat un paper important a l’hora d’oposar-nos a les primeres idees que la Comissió tenia sobre com es pot organitzar el finançament de la UE per als pròxims set anys. La proposta que està sobre la taula ja no és la mateixa de fa uns mesos i això, en molt bona mesura, és per la pressió que vam fer.
¿Creu que té futur la petició de reconeixement del català després que porti mesos fora de la taula del Consell?
Sí, sí, la negociació continua. Comparteixo el posicionament del Govern espanyol, que està fent molt bona feina, que és no tornar al Consell fins que hi hagi unanimitat. El que s’està fent ara és treball bilateral amb aquests pocs països que queden que encara no veuen que calgui prendre aquesta decisió. Estem contribuint també a aquest treball tant com podem amb els nostres contactes, amb les nostres accions, i soc dels que pensa que això acabarà arribant.
¿Confia que sigui el 2026?
M’agradaria molt i treballarem tant com sigui possible.
El pla del Govern és obrir tres noves delegacions a l’Exterior: Xina, Canadà i Jordània. ¿Hi ha un calendari fixat o s’ha d’esperar a tenir pressupostos?
No, ja hem començat a fer les gestions per obrir-les i, per tant, el calendari en el fons és el calendari de la facilitat amb què es puguin obrir. Estem treballant en paral·lel amb aquests tres països i dependrà també de la tramitació de cadascun d’aquests països.
¿Té una previsió?
Durant els pròxims mesos.
¿Llavors seria el 2026?
Sí, sí, en tot cas.
De cara als pròxims pressupostos, ¿està previst augmentar la partida per a cooperació?
Sí, per descomptat. Pensem que el 2026 hauria de ser un any d’expansió pressupostària de la cooperació al desenvolupament perquè un dels objectius d’aquest Govern és que el 2030 arribem al famós 0,7% del pressupost dedicat a cooperació. I si volem arribar a aquest 0,7% haurem de fer un cert esforç en els pròxims anys.
