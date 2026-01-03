Tragèdia a la nit de Cap d’Any
Les bengales van convertir la festa de Cap d’Any a Suïssa en una ratera mortal
La fiscalia investiga possibles responsabilitats penals dels amos del bar de Crans-Montana i si complia les regulacions d’aforament i seguretat
Més de 80 ferits es debaten entre la vida i la mort en estat «absolutament crític»
Gemma Casadevall
L’ús de bengales o espelmes enceses i fixades a ampolles de xampany va desencadenar, segons tots els indicis, l’infern al bar de l’estació d’esquí de Crans-Montana, on centenars de joves, fins i tot adolescents, festejaven Cap d’Any. Le Constellation es va convertir així en una ratera mortal per a almenys 40 d’ells i en va deixar ferits 119 més, entre els quals hi ha 34 estrangers de diverses nacionalitats. Entre 80 i 100 d’aquests ferits estan en estat "absolutament crític" i es debaten entre la vida i la mort, van confirmar les autoritats suïsses, l’endemà d’una tragèdia "sense precedents" per al país helvètic.
S’investiguen ara les possibles responsabilitats penals dels amos del local, els seus empleats i si es van complir les normes d’aforament, seguretat i mesures antiincendis previstes per les regulacions del país, va indicar la fiscal general del cantó de Valais, Béatrice Pilloud, en la seva tercera aparició davant els mitjans després del devastador incendi de Le Constellation.
Pilloud va comparèixer ahir juntament amb el cap de seguretat de Valais, Stéphane Ganzer, i altres representants de les autoritats cantonals i sanitàries implicades en la investigació i en l’assistència a les víctimes i els seus pròxims. Ganzer havia indicat hores abans que el balanç de víctimes és "terrible i pot agreujar-se encara més", ja que més de 80 ferits estan en situació crítica. Uns 50 ferits van ser traslladats a països veïns, principalment Alemanya, Itàlia i França, ja que els hospitals suïssos i especialment el de Sion, el més gran d’aquest cantó, van quedar desbordats. Suècia, Dinamarca i Romania van oferir ajuda per oferir-los hospitalització i tractament.
Les imatges captades
La declaració de Pilloud va confirmar una hipòtesi que semblava ja irrefutable, després de la difusió en mitjans suïssos i francesos, així com a les xarxes socials, d’imatges captades per joves presents a la festa. Van ser gravades instants abans que es desencadenés un incendi que, en qüestió de segons, es va propagar pel sostre del bar al soterrani i després es va estendre a la resta del local. Les flames es van encendre vertiginosament i es va produir un efecte accelerador denominat flashover, que dispara les temperatures a fins a 1.200 graus centígrads. Es va escampar el pànic, enmig d’escenes apocalíptiques, segons testimonis gràfics o el relat de supervivents i les persones que els van auxiliar. En aquestes imatges, difoses entre d’altres pel diari suís Blick o el canal de televisió francès BFMTV, s’aprecien diverses ampolles de xampany aixecades cap al sostre, cada una amb una bengala encesa. El local es veu ple, amb joves que fan fotos amb els mòbils. Segons després, en altres imatges, hi ha joves mirant d’apagar el foc a manotades o amb la samarreta. A partir d’aquí, el soterrani esdevé un infern. Alguns van aconseguir posar-se fora de perill, després de trencar pels seus propis mitjans els finestrals o ser ajudats des de fora. S’estima que hi havia al bar uns 300 joves, més 40 més a l’exterior. L’accés al soterrani era per una escala una mica estreta i únicament hi havia una sortida d’emergència. Tot això és matèria d’investigació, va explicar Pilloud. També el nombre real d’assistents i si hi havia menors de 16 anys, edat a partir de la qual estava autoritzada l’assistència a la festa.
A l’estupor i a la desesperació dels que esperen notícies dels seus davant una identificació de les víctimes, que pot ser un procés llarg, s’hi suma la incredulitat davant la presumpta negligència que va poder generar una tragèdia impròpia d’un país amb estrictes normes de seguretat. Itàlia, amb diversos nacionals desapareguts, ha exigit un esclariment de l’esdevingut. El seu ministre d’Afers Exteriors, Antonio Tajani, va trobar "poc responsable" l’ús de bengales en un bar.
